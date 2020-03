Première vidéo de la saison 4 de “Stranger Things”: Cast Table Read

HISTOIRES CONNEXES

“Des choses plus étranges, mais des visages amicaux” est le thème d’une nouvelle vidéo dans laquelle le casting du hit Netflix se réunit pour la première table de la saison 4, le week-end dernier à Atlanta.

La vidéo des coulisses capture de nombreuses retrouvailles entre les acteurs, qui ont été occupés avec d’autres projets depuis que nous avons proposé Hawkins adieu. Et suis-je seul à reconnaître à peine Millie Bobby Brown tout de suite…?

Sur le front des “nouvelles”, comme le suggère son inclusion dans la vidéo, Brett Gelman a été promu au titre de série régulier de la saison 4, en tant que journaliste devenu théoricien du complot Murray Bauman.

Que sait-on jusqu’à présent sur Stranger Things Saison 4? Eh bien, Hopper est toujours vivant, bien qu’emprisonné en Russie (comme on le voit dans une vidéo teaser). Connexes: l’ancien joueur de Game of Thrones Tom Wlaschiha jouera l’un des gardiens russes de Hopper.

“Ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles pour notre” Américain “” alias Hopper, ont déclaré les Duffer Brothers dans un communiqué. «Il est emprisonné loin de chez lui dans le désert enneigé du Kamtchatka, où il devra faire face à des dangers à la fois humains… et autres.»

«Pendant ce temps, de retour aux États-Unis», ont ajouté les créateurs de la série, «une nouvelle horreur commence à faire surface, quelque chose de longtemps enfoui, quelque chose qui relie tout. La saison 4 s’annonce comme la saison la plus grande et la plus effrayante à ce jour, et nous avons hâte que tout le monde en voit plus. »

Vous voulez un scoop sur Stranger Things ou pour tout autre spectacle? Envoyez un e-mail à InsideLine@tvline.com et vous pouvez répondre à votre question via Matt’s Inside Line.