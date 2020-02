Premières images de Keanu Reeves en tant que Neo dans Matrix 4

Keanu Reeves est Keanu Reeves dans Matrix 4. Apparemment, les enregistrements du nouveau film Matrix ont déjà commencé et une série d’images a commencé à circuler sur les réseaux sociaux Ils montrent le bon Keanu avec sa co-star, Carrie-Anne Moss, dans le tournage de Matrix 4. Cependant, ne vous attendez pas à voir Keanu comme ce jeune Neo aux cheveux et au visage impeccables … mais plutôt avec un look plus proche de John Wick.

Les enregistrements de John Wick 4 je dis, de Matrix 4, ont lieu à Chinatown, San Francisco, l’un des plus anciens quartiers chinois des États-Unis, mais comme l’intrigue du film est encore un mystère complet, Il est impossible de savoir à quelles scènes ces images pourraient correspondre. Bien que oui, Keanu semble très détendu.

Voici les premières images de Matrix 4:

Matrix 4 sera réalisé par Lana Wachowski et Il sera présenté en première le 21 mai 2021, le même jour, John Wick 4 sortira en salles. Jusqu’à présent, on sait seulement que le film ramènera Keanu, Carrie-Anne Moss et Jada Pinkett Smith dans le rôle de Niobe, de la trilogie originale, tandis que la production continue d’ajouter de nouveaux visages à la franchise comme Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Priyanka Chopra et la mexicaine Eréndira Ibarra.

