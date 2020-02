Premières images de Neo et Trinity sur le tournage de Matrix 4

Le week-end, nous avons vu la première scène d’action filtrée de Matrix 4, aujourd’hui la première scène du Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss répétant leurs rôles de Neo et Trinity dont nous avons des nouvelles.

Dans les images et la vidéo filtrée, nous pouvons voir l’actrice et l’acteur marcher dans les rues (nous pensons que c’est San Francisco) à moto. Reeves arbore le look qu’il a eu ces dernières années (John Wick) qui est loin de celle que nous avons rencontrée dans la trilogie Matrix originale.

Lana Wachowski sera la réalisatrice de The Matrix 4 qui mettra en vedette le retour de Keanu Reeves Carrie-Anne Moss dans le rôle de Neo et Trinity et les performances de Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick et Jonathan Groff. Le film sortira le 21 mai 2021.

