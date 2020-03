Premières images de Solar Opposites, la nouvelle série du créateur de Rick et Morty

Solar Opposites est la nouvelle série animée de Rick et Morty, co-créateur Justin Roiland, et une bande-annonce révèle les premières images de cette série qui nous promet plus que ce que nous aimions Rick et Morty – des extraterrestres excentriques, des animaux de compagnie interdimensionnels, une famille dysfonctionnelle et chaotique, et bien plus encore. Bien que oui, en conservant sa touche personnelle, car ici la série nous fera traverser l’histoire d’une famille d’étrangers essayant de s’adapter pour vivre sur notre planète.

Solar Opposites est la nouvelle série créée par Justin Roiland et Mike McMahan qui Il sera exclusif à Hulu et fera ses débuts en mai de cette année. Voici le synopsis officiel:

Solar Opposites suit un groupe de quatre extraterrestres qui s’échappent de leur planète et s’écrasent sur Terre, prêts à établir leur nouvelle maison au cœur de l’Amérique suburbaine. Le quatuor est divisé entre ceux qui croient que la Terre est le meilleur endroit où vivre et ceux qui croient que c’est absolument terrible. »

Si ce synopsis ne vous a pas convaincu, voici comment Hulu le décrit:

De Justin Roiland, le co-créateur de Rick et Morty, vient une série sur une famille d’étrangers essayant de s’intégrer dans ce putain de trou infesté d’humains appelé la planète Terre. Solar Opposites sortira le 8 mai, uniquement sur Hulu. »

Opposés solaires eprésentera tous ses chapitres le 08 mai. Ici vous pouvez voir la bande-annonce:

