Premières images du mariage avec lequel débutera la cinquième saison

La fin de la quatrième saison de ‘Outlander’ a été diffusée en janvier 2019 et un peu plus d’un an plus tard, vient le cinquième volet de la série. Le dimanche 16 février ouvre à Starz aux États-Unis, et L’Espagne arrivera le lendemain dans Movistar +. Cette saison adapte le cinquième roman de la saga, “The Burning Cross”, qui a été initialement publié en 2001.

Claire et Brianna avant le mariage

Le quatrième volet s’est terminé avec style avec un dernier chapitre dans lequel la plupart des cadres ont été fermés, mais la porte a été laissée ouverte à la obstacle principal que les Frasers devront affronter. Jamie (Sam Heughan) et Claire (Caitriona Balfe) décident de poursuivre leur pacte avec le gouverneur Tryon, le leader des vestes rouges et d’abord intéressé par tuer les régulateurs et leur patron Murtagh (Duncan Lacroix), à son tour protégé par Jamie sur leurs terres. Brianna (Sophie Skelton) a voyagé dans le passé pour retrouver ses parents, tandis que Roger (Richard Rankin), qui après l’avoir suivie, vient d’être vendu aux Mohawks. À son tour, le pirate Stephen Bonnet fera des ravages dans leur relation, interférant avec leur séparation et violant ensuite Brianna. D’un autre côté, c’était la dernière fois que nous avons vu le jeune Ian (John Bell), qui restera vivre avec les Mohawks lorsqu’il sera échangé contre Roger à sa rescousse.

Starz a décidé de rendre plus divertissant ces derniers jours d’attente et de nerfs publier quelques images du premier chapitre. Dans ce cas, quelque chose que tous les fans attendaient avec impatience, le mariage tant attendu de Brianna et Roger tenue à Fraser’s Ridge. Tous deux vivront avec leur fils dans une nouvelle maison construite pour eux sur le terrain familial. A partir de cet épisode pour pouvoir accompagner sa fille le jour de son mariage, la saison développera la relation déjà établie de Jamie et Brianna, dans laquelle ils pourront s’approfondir dans ses rôles de père et fille, vivant toute la famille.

Sophie Skelton est Brianna dans ‘Outlander’

Cet aspect sera également clé pour Claire, comme Balfe a reconnu Vogue. “Claire traverse un processus très émouvant car, après avoir quitté Brianna au XXe siècle, c’est quelque chose que vous pensiez ne jamais expérimenter“, confie l’actrice, qui met en garde contre l’attrait du premier épisode de la nouvelle saison:”Le mariage est un bel épisode“Après le retour de Roger et l’acceptation de jemmy nouveau-né, avec un mariage officiel, le MacKenzie peut heureusement commencer une nouvelle étape laissant derrière lui tous les revers de la saison précédente. Fergus (César Domboy) et Marsali déménagent également avec leur petit au domicile familial, ils seront tous enfin unis.

Malgré tout, comme cette série nous a habitués, les choses ne seront pas si faciles pour les Frasers. Jamie devra partager l’obligation de tenez parole avec la couronne, et son coeur, face à la guerre naissante de l’indépendance américaine et à tous les dommages que cela peut causer à sa famille. Aussi on s’attend à plus de moments d’amour entre Jamie et Claire, car pour de nombreux abonnés, la saison précédente ne s’est pas concentrée en particulier sur leur histoire d’amour. Les deux ce sont déjà des grands-parents -de sang et de politiciens- de deux jeunes enfants et leur âge n’est pas le même que celui que nous y avons rencontré lorsqu’ils habitaient à Lallybroch. Malgré tout et tout le monde, leur histoire d’amour reste la base qui les unit.

Mariage de Brianna et Roger

#Droughtlander

Quelque chose comme la sécheresse d’Outlander, c’est ainsi que les longues attentes entre les premières des saisons sont connues parmi les fans de cette série. Quelques mois au cours desquels de nombreux fans ils ont relu les livres, ou continuer avec ceux qui étaient en attente. Quand il y avait confirmation que la série sera renouvelée pour une cinquième et sixième saison, beaucoup pensaient que l’attente entre eux serait peut-être moindre. Cependant, Sam Heughan a avoué à Digital Spy ce que personne ne voulait entendre, précisément la prochaine attente jusqu’à l’arrivée de la sixième saison sera encore plus longue que celle-ci.

