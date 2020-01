Premières images du tournage de ‘Veneno’, la série Javis pour Atresplayer Premium

Avec la première de «Poison: la vie et la mort d’une icône» marquée pour le mois de mars dans Atresplayer Premium, ‘Antena 3 noticias’ a montré les premières images du tournage de la série basée sur la vie de Cristina Ortiz et réalisé par Javier Ambrossi et Javier Calvo, qui ont été collectés lors de l’enregistrement dans le quartier Casa de Campo de Madrid.

Image prise lors du tournage de ‘Veneno’ à Madrid

“Elle ne s’est jamais comportée comme une victime, elle a toujours été une combattante”, a déclaré Calvo aux caméras d’Antena 3., après Daniela Santiago, l’une des responsables de donner vie à La Veneno, a mis en évidence des épisodes difficiles de la vie d’Ortiz, “depuis une mère qui ne vous aime pas, jusqu’à ce que vous deviez quitter votre maison parce que vous ne pouvez pas vous tenir debout mauvais traitement. ” “C’était la seule que nous avions comme référence”, a avoué l’actrice.

“C’était celui qui mettait un visage sur une réalité que les gens ne voulaient pas voir”, a salué Ambrossi qui, avec Calvo, sera chargé de diriger le tournage, en plus d’Álex Rodrigo (‘La Casa de Papel’) et Mikel Rueda (” Sneaking “), qui aura lieu à Madrid et Almería. En fait, dans la nuit du mardi 29 janvier, l’équipe était à la Casa de Campo, au fur et à mesure des nouvelles, où elle a enregistré un moment crucial de la vie de Cristina, qui s’est Parque del Oeste en 1995: lors de sa rencontre avec Pepe Navarro. “C’était quand sa vie a changé”Expliqua Santiago.

Quatre mois de tournage

Une partie de l’équipe «Venom» pendant le tournage à Casa de Campo

Le tournage de cette nouvelle production d’Atresmedia a débuté en décembre et se prolongera sur quatre mois à Almería et Madrid. Une longue période de travail avec l’objectif de créer une série qui se composera de huit épisodes d’une durée de 50 minutes, dont le scénario a été préparé par Ambrossi et Calvo, en collaboration avec la journaliste Valeria Vegas, en charge de la rédaction des mémoires de la célèbre icône LGTBI +. Côté interprétation, l’histoire de La Veneno sera interprétée par le roi Jedet, Isabel Torres et Daniela, aux différentes étapes de la vie de Cristina que traversera la fiction.

