Premières photos de Kit Harington en tant que Black Knighten Eternals

Le nouveau film MCU Phase 4, The Eternals, est déjà en développement et maintenant, directement à partir du tournage du film situé au nord de Londres, Nous avons reçu les premières images de Kit Harington, la star de la populaire série Game of Thrones, dans le rôle de Dane Whitman / Black Knight, et Gemma Chan, en tant que Sersi.

Les images ont été publiées ce matin par Evening Standard; mais oui, vous devez savoir que pour le moment, ni Harington ni Chan, qui n’est pas inconscient du MCU – puisqu’il est également apparu dans Captain Marvel (2019) en tant que guerrier Kree Minn-Erva -, ils n’apparaissent toujours pas avec leurs tenues respectives de Black Knight et Sersi. Cependant, les deux ont été vus vêtus de vêtements actuels, ce qui ne ferait que confirmer ce que le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a dit à propos de l’histoire de The Eternals Il couvrira une période d’environ 7 mille ans, au cours de laquelle les personnages traverseront différentes périodes.

Dans l’une des séquences capturées lors du tournage de The Eternals, Chan apparaît dans l’air attaché à un harnais à 4 mètres de haut, tout en soufflant des feuilles autour de lui. Apparemment, il pourrait s’agir d’une scène finale du film dans le Sersi qui apparaît s’élever vers le ciel.

Voici les images de The Eternals:

Les éternels Il sortira le 6 novembre 2020. Le casting du film comprendra également Richard Madden comme Ikaris, Kumail Nanjiani comme Kingo, Lauren Ridloff comme Makkari, Brian Tyree Henry comme Phastos, Salma Hayek comme Ajak, Lia McHugh comme Sprite, Don Lee comme Gilgamesh, Angelina Jolie comme Thena et Barry Keoghan comme Druig.

