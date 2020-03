Premiers détails sur le prochain film Netflix de Harlan Coben «Six ans»

Harlan Coben reviendra à Netflix avec une autre adaptation dans un proche avenir car il semble que Six Years a été ressuscité et devrait bientôt sortir sur Netflix. Nous avons quelques premiers détails, notamment le fait que Channing Tatum est aligné pour jouer le rôle principal.

Ce n’est pas la première fois qu’une adaptation cinématographique de Six Years est annoncée. En fait, le film est en développement depuis longtemps. Il a été initialement annoncé en décembre 2013 chez Paramount Pictures avec Jonathan Stokes adaptant le script. Hugh Jackman devait jouer le rôle principal, mais en 2016, la production est devenue sombre et nous n’avons plus rien entendu depuis.

Avance rapide de quelques années et Netflix a annoncé qu’il avait un accord de sortie global avec le célèbre écrivain, Harlan Coben et depuis, a publié deux séries limitées adaptant son travail. Le premier était Safe qui est sorti en janvier 2019 et The Stranger qui est sorti début 2020.

Le livre sur lequel le film sera basé est sorti en 2013 en tant que roman autonome. Le roman a été répertorié comme un best-seller du NY Times en avril 2013.

La nouvelle vient de Daniel Richtman, un journaliste qui publie des scoops exclusivement sur Patreon.

Le 9 mars 2020, il a révélé certains des premiers détails de ce que nous pouvons attendre de Six Years, qui est l’une des nombreuses nouvelles adaptations Harlan Coben en cours.

D’abord et avant tout, il a révélé que Channing Tatum est attaché au prochain film et devrait jouer le rôle de Jake Fisher. Écrit également (prenant la relève de Jonathan Stokes) est Arash Amel.

Le premier synopsis du film est le suivant:

Jake Fisher a regardé l’amour de sa vie, Natalie, épouser un autre homme. Six ans plus tard, Jake tombe sur la nécrologie de l’autre homme. Il se résout à assister aux funérailles, espérant apercevoir Natalie. Mais la veuve en deuil n’est pas Natalie, remettant en question tous ses souvenirs passés avec la femme.

Malheureusement, c’est tout ce que nous savons pour le moment et il convient de mentionner que Netflix n’a pas encore confirmé cela.

Nous vous tiendrons au courant au fil du temps.