“Prenez la moto sur votre peau”

* En préparation

‘Survivors 2020’ a dévoilé une piste de son premier concurrent, qui sera annoncé le mercredi 5 février lors de la diffusion de “Femmes et hommes et vice versa”. L’émission de télé-réalité réchauffe les moteurs et, après de nombreuses rumeurs et pools, Nagore Robles sera en charge de commencer à effacer les inconnues qui l’entourent.

Piste du premier concurrent de «Survivors 2020»

Le premier indice, publié sur les réseaux sociaux du programme, montre les emoji d’une couronne et la phrase “prendre les vélos sur la peau“Bien que les possibilités soient nombreuses, tout semble indiquer que l’emoji fait référence au fait qu’il s’agit d’une tronista ‘MyHyV’ avec des tatouages ​​liés aux motos. Donc, ce pourrait être Albert Barranco, qui a fait ses débuts en tant que prétendant dans la série de rencontres et Actuellement Il a son propre canal vidéo sur le site de Mediaset España, «Barranquismo».

.