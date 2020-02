Prenez note des filles! Anitta enseigne la chorégraphie pour vous rendre fou

La brésilienne Anitta enseigne dans cette vidéo une chorégraphie qui peut rendre tout le monde fou, alors soyez prudent et gérez-le judicieusement.

1 février 202020: 53 h

Le brésilien

Anitta enseignez dans cette vidéo une chorégraphie qui peut rendre tout le monde fou, alors soyez prudent et gérez-le judicieusement.

Anitta vous apprend en moins de cinq minutes à descendre, à vous lever, à déplacer vos hanches d’un côté à l’autre et à marcher comme un professionnel.

Avec des étapes qui ne sont pas si compliquées, vous pouvez les apprendre et danser avec ce garçon spécial et qu’il pense à vous pendant des heures.

Et sinon, vous pouvez toujours le pratiquer et faire un peu d’exercice, rappelez-vous que la danse, en plus du plaisir, est très bénéfique pour votre santé.

Nous avions déjà vu notre belle Anitta apprenez-nous les bases du twerking et donnez ainsi l’illusion que vous bougez tout l’arrière.

Elle est fantastique!

