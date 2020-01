Hugo Castejón est devenu le deuxième expulsé de «Le temps de la remise» avec plus de 60% des voix, afin qu’Anabel Pantoja puisse continuer le concours pendant une autre semaine. Avant de quitter Guadalix, Castejón a reçu une visite qu’il n’aimait pas: Mila Ximénez, qui était allée à la maison pour rendre visite à ses anciens compagnons de «GH VIP 7», l’a rencontré à nouveau dans le hall d’expulsion.

Hugo Castejón, deuxième expulsé de «Le temps de la remise»

“Tu pars? Quel dommage! Je suis vraiment désolée!” Ironisa Mila pour découvrir l’actualité de la marche de son grand ennemi de l’édition. “La bonne chose est que je n’ai plus à te supporter,” répondit Hugo en riant. La collaboratrice de «Save me» a continué de montrer sa joie et a osé affirmer que le reste des habitants de Guadalix partageraient également ce sentiment avec elle: «La bonne chose est la joie que chacun prendra.

Après ce premier contact, Jorge Javier Vázquez a proposé aux candidats de classer les choses avant que Castejón ne quitte le concours, mais tous deux ont refusé l’invitation, précisant qu’il n’était pas possible pour eux de parvenir à un accord. “Elle ne m’intéresse pas en tant que personne”, a déclaré Hugo. “Je ne voulais pas partager avec lui une minute de mon temps”, a déclaré Mila..

Attaque dure

Avant de partir définitivement, Castejón a profité de ses derniers moments avec Mila pour lancer une dernière attaque. “Prenez quelque chose qui ne sent pas tellement”, claqua Hugo, laissant entendre que le collaborateur avait mauvaise haleine.. “Fais attention à ce que tu dis, gamin,” répondit Ximenez. “Je dis la réalité: prenez un rince-bouche”, a poursuivi Castejón. Mila n’a pas voulu poursuivre la discussion et a condamné: “Dans la putain de rue”. Après le départ d’Hugo, l’ancienne candidate à Survivors 2016 a réitéré son bonheur et décrit Castejón comme une mauvaise compagne.

Mila s’entretient avec Hugo Castejón dans «Le temps de la remise»

Mila fait ses adieux

La collaboratrice de «Save me» a également quitté la maison hier, après sa visite express qui n’a duré que pendant la durée du gala. À la fin du programme, Jorge Javier a annoncé que Mila devrait écraser Guadalix “pour le moment”. Des informations qui ont surpris ses camarades de classe, car ils espèrent qu’il les a visités plus longtemps. “Je ne pourrais pas vous dire qu’il ne m’en restait plus”, a expliqué Mila pour justifier son départ et apaiser la déception des autres concurrents.

.