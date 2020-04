Prenez soin de vos poumons! Apprenez à préparer un expectorant naturel à l’oignon

Une merveille de la nature! Manger du sirop d’oignon est une excellente option pour décongestionner les voies respiratoires et diminuer le flegme et la toux aiguë.

19 avril 2020 10 h 25

Ce sirop est facile à préparer à la maison et est vraiment utile pour la grippe, pour qu’il ne nécessite qu’un oignon et du miel. Cette combinaison a des propriétés antioxydantes, antiseptiques, expectorantes et apaisantes, le résultat est un remède puissant pour éliminer les mucosités, calmer la toux et renforcer le système immunitaire.

Oignon, miel et sirop de citron

Cependant, la star de ce remède est l’oignon, qui contient de la quercétine, une substance utilisée par la médecine pour lutter contre la grippe, le rhume, la toux, l’asthme, les allergies et l’amygdalite de manière sûre et naturelle.

Pour fabriquer ce puissant sirop expectorant, nous avons besoin de:

3 oignons

3 cuillères à soupe de miel

Le jus de 3 citrons.

Préparation: La première étape consiste à obtenir uniquement l’eau que l’oignon dégage, pour cela vous pouvez râper l’oignon ou utiliser un robot culinaire. Ensuite, nous ajoutons du miel dans la même proportion à la quantité de jus d’oignon.

Verser le mélange de l’extrait d’oignon avec le miel dans un bocal en verre avec un couvercle, puis ajouter le jus de 3 citrons et mélanger légèrement, enfin laisser ce sirop reposer 2 heures avant de le boire.

Vous pouvez prendre une cuillère à soupe de ce sirop toutes les 8 heures jusqu’à 3 fois par jour, pendant quelques jours jusqu’à ce que la toux disparaisse et que les voies respiratoires soient décongestionnées.

