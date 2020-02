Prenez soin de votre visage avec de l’argile selon votre type de peau, votre teint sera rajeuni!

L’argile est super économique et très facile à obtenir, en plus elle éliminera très facilement toute impureté ou graisse indésirable.

12 février 2020

Si vous avez besoin de restaurer complètement votre peau et naturellement, la meilleure façon sera d’appliquer de l’argile, donc vous direz adieu aux cellules mortes, aux graisses accumulées et aiderez également votre circulation.

Masques d’argile pour prendre soin de votre peau

Argile pour la peau acnéique

Les argiles vertes sont celles indiquées pour les peaux acnéiques, utilisez-les une fois par semaine. Ajoutez deux ou trois gouttes d’huile essentielle d’arbre à thé pour un effet plus efficace.

Argile pour peau grasse

Pour les peaux grasses, les argiles vertes et l’extrait d’algue sont bons, ils apporteront vitamines et minéraux pour restaurer votre peau.

Argiles pour peaux sèches et sensibles

Les masques d’argile blanche mélangés avec de l’huile de germe de blé et de l’huile d’amande, plus quelques gouttes d’extrait de souci vous seront utiles et votre peau se ramollira et hydratera suffisamment.

Argile pour peaux mixtes

Si votre peau est mixte, l’argile verte avec une cuillère à soupe de levure de bière plus une cuillère à café d’huile d’olive vierge sera parfaite pour prendre soin et équilibrer votre peau mixte. Essayez!

