Préparez ce shampooing maison et faites pousser vos cheveux forts et sans frisottis en un mois!

Si vos cheveux poussent très lentement, alors n’arrêtez pas d’essayer de faire cet incroyable shampooing fait maison, il est efficace et super bon marché!

5 février 2020

Le shampooing à l’ortie est un remède magique pour accélérer le processus de croissance des cheveux, ne cessez pas d’essayer!

Plante d’ortie pour faire pousser les cheveux

Ingrédients

2 ampoules de vitamine B

100 ml de panthénol

5 cuillères à café d’huile de ricin

250 ml d’infusion d’ortie

3 cuillères à café d’huile d’ortie

3 cuillères à café de solution aqueuse de vitamine A

Mode de préparation

La première chose à faire est de verser l’infusion d’ortie dans un récipient propre avec la solution aqueuse, l’huile de ricin et l’huile d’ortie. Bien mélanger.

Mélangez également l’ampoule de vitamine B et le panthénol. Mélangez à nouveau jusqu’à ce que tout soit homogène et transférez-le dans un récipient avec un couvercle.

Shampooing maison à l’ortie pour faire pousser les cheveux

Pour postuler

Avant de verser le produit sur vos cheveux, vous devez bien le secouer et bien l’appliquer sur le cuir chevelu et les cheveux.

N’arrêtez pas de masser pendant 5 minutes, vous activerez ainsi la circulation et stimulerez la croissance.

Au fil du temps, rincez abondamment à l’eau tiède, n’oubliez pas qu’après cela, vous devez utiliser votre conditionneur préféré.

Prêt! Soyez cohérent et vous verrez d’excellents résultats.