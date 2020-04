Préparez cette délicieuse crème glacée totalement maison Vous allez l’adorer!

Sans aucun doute, la crème glacée sera toujours l’une des spécialités les plus riches qui puisse exister dans ce monde, quelle que soit sa saveur. C’est également l’un des meilleurs alliés pour lutter contre la chaleur.

25 avril 2020 21 h 42

Ce bonbon riche plaît au palais de n’importe qui, quel que soit son âge, c’est pourquoi ici nous vous apprendrons comment préparer une délicieuse crème glacée de la manière la plus simple, la moins chère et la plus rapide. Alors ne perdons pas de temps et commençons.

Magique! Délicieuse crème glacée maison

Ingrédients:

8 œufs.

1 litre de lait.

1 cuillère à café de gélatine en poudre

12 cuillères à soupe de sucre ou d’édulcorant.

Magique! Délicieuse crème glacée maison

Préparation:

1.- Commencez à battre les jaunes d’oeufs avec le sucre ou l’édulcorant, puis avec un fouet ou une palette en bois, mélangez ces ingrédients jusqu’à obtenir une crème mousseuse. Pendant ce temps, prenez une casserole et commencez à chauffer le lait.

Magique! Délicieuse crème glacée maison

3.- Ensuite, retirez le lait du feu et attendez qu’il refroidisse, pour pouvoir ensuite ajouter le mélange des œufs et du sucre ou de l’édulcorant, ce faisant, ramenez le pot à feu doux et bougez constamment.

Données: le lait doit être à température ambiante afin que les œufs ne soient pas coupés.

4.- Avant l’ébullition de ce mélange obtenu, retirez-le du feu mais vous devez continuer à bouger jusqu’à ce qu’il refroidisse, tandis que vous faites cela, vous devez ajouter la gélatine, qui doit être mélangée dans de l’eau froide.

À la fin, mettez le mélange obtenu dans le congélateur et en peu de temps vous pouvez obtenir une délicieuse crème glacée.

.