Préparez de la poudre pour le visage en vrac avec cette recette simple.

Si vous aimez les poudres en vrac et non compactes, vous pouvez en préparer une totalement naturelle et super économique et tout ce dont vous aurez besoin est du riz.

22 février 2020

Pour commencer, sachez qu’il existe plusieurs types de poussières: compactes et lâches. Ces derniers sont utilisés pour fixer le maquillage à la fin et peuvent être translucides ou colorés.

Les translucides sont totalement transparents, cela ne modifie donc pas la couleur du maquillage, mais vous pouvez également l’utiliser avec un ton le plus proche de votre peau.

Maintenant, avec ces informations, nous vous présentons cette recette simple pour préparer votre propre poudre pour le visage de couleur libre. Vous avez seulement besoin de:

Ingrédients:

Le riz

Un mélangeur

Préparation:

Vous devez placer du riz cru dans une casserole à feu moyen pour le faire dorer. Remuez constamment pour qu’il ne brûle pas et ne le retirez pas de la chaleur lorsque les grains ont la couleur exacte que vous souhaitez.

Ensuite, mettez-les dans un mélangeur jusqu’à ce qu’ils soient écrasés. Passez-les au tamis ou au tamis fin pour éliminer les gros morceaux ou les impuretés et envoyez-les dans un récipient favori.

Et c’est tout! Vous avez déjà votre propre poudre pour le visage 100% naturelle et faite maison.

.