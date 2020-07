Préparez de succulentes poitrines de poulet panées avec des Doritos.

Si vous cherchez une nouvelle façon de préparer une poitrine de poulet juteuse mais que vous voulez le faire avec une panure différente, essayez cette recette qui vous apprend à utiliser un élément ordinaire comme le Doritos et transformez-le en un plat délicieux.

Une touche différente de la recette habituelle.

De quoi avez-vous besoin?

1 sachet de Doritos de la saveur préférée de 50 gr

2 poitrines (désossées)

½ tasse de farine de blé

2 cuillères à soupe de lait

1 oeuf

Sel poivre

Huile d’olive

Le jus d’un citron

Comment faites-vous?

Étape 1: Si vous voulez préparer les poitrines en morceaux ou milanesas, il est temps de faire, de cette façon le temps de cuisson sera moindre.

Étape 2: Préparez trois plats, l’un avec l’œuf et le lait, l’un avec la farine de blé et l’autre avec les Doritos écrasés.

Étape 3: Passer la poitrine à travers la farine, puis à travers le lait et enfin à travers les Doritos et réserver chaque poitrine ou chaque morceau jusqu’à ce que vous les ayez tous panés.

Étape 4: Si vous allez préparer les poitrines entières, préchauffez le four à 200 ° C. Mettez une poêle à frire avec de l’huile pour chauffer et baissez la température quand elle commence à fumer. Placer le poulet et cuire jusqu’à ce qu’il soit doré.

Étape 5: Si vous avez opté pour les poitrines, après les avoir fait frire, vous devez les mettre au four pendant 15 ou 20 minutes pour qu’elles soient parfaitement cuites. Auparavant, piquez-les avec un couteau et ajoutez le jus de citron.