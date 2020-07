Préparez la version rapide et maison du riz chinois « trois délices »

Si vous êtes un amateur de cuisine chinoise, rejoignez la mode de préparer les meilleurs plats du monde à la maison avec cette recette de riz « trois délices » super simple et délicieuse, qui vous fera découvrir les saveurs les plus succulentes de la Chine dans le confort de votre maison..

Un repas parfait et plein de saveurs.

De quoi avez-vous besoin?

800g de riz allongé

4 carottes

4 œufs

150g de jambon cuit, coupé en cubes

150g de petits pois

6 cuillères à soupe de sauce soja

Pétrole

Sel

Comment faites-vous?

Étape 1: Préparez le riz comme d’habitude. Pendant la cuisson du riz, faites une tortilla très fine.

Étape 2: Dans une casserole avec de l’eau bouillante, ne placez les carottes et les pois que s’ils sont naturels, s’ils proviennent d’une boîte, ne les faites pas cuire car ils sont déjà cuits. Lorsque la carotte est prête, égouttez.

Étape 3: Dans une grande poêle, mettre un filet d’huile et, à la vapeur, ajouter le riz, la carotte, les petits pois et la tortilla, remuer pendant quelques minutes puis ajouter les cubes de jambon cuit et de sauce soja.

Cuire encore quelques minutes et servir chaud. La meilleure recette à partager avec toute la famille, mais aussi avec des amis.