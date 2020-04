Préparez un délicieux yaourt aux fraises maison avec cette recette simple, vous allez l’adorer!

Si vous êtes un fan de yaourt, cette délicieuse recette de yaourt aux fraises maison vous fascinera sûrement. Essayez-le et adoucissez votre palais avec cette délicieuse gâterie!

06 avril 20202: 21 AM

Vous avez sûrement entendu dire que pour jouir d’une bonne qualité de vie, nous devons prendre soin de notre corps de différentes manières, en particulier dans ce que nous mangeons. C’est pourquoi, afin de ne pas mener une vie désordonnée dans notre alimentation, nous détaillerons étape par étape comment vous allez faire un yaourt aux fruits maison appétissant.

Recette maison de yogourt aux fraises

Ce que vous devriez avoir

500 ml ou 4 tasses de lait de préférence liquide

4 cuillères à soupe p 200 grammes de yaourt nature

50 grammes ou 5 cuillères à soupe de miel

· Zeste de noix de coco * Facultatif

Élaboration

Dans un récipient à feu moyen, chauffez le lait l’idée est de le chauffer un peu. L’empêche d’atteindre le point d’ébullition. Une fois le lait chaud, éteignez le feu et ajoutez le yogourt nature. Bien mélanger avec une cuillère et transférer dans un récipient en verre avec un couvercle.

Laisser reposer 3 heures dans un endroit chaud. Ensuite, prenez le récipient au réfrigérateur, pendant la nuit, le lendemain, retirez le yaourt du réfrigérateur et ajoutez le miel tout en bougeant. Vous pouvez ajouter les morceaux de fraise, les ajouter à la crème et retirer ou prendre les morceaux de fraise et avec 2 cuillères à soupe de sucre et 1 tasse d’eau, faire bouillir à feu moyen, mélanger jusqu’à ce que vous obteniez la confiture.

Laissez-vous lever et le tour est joué! Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un peu de zeste de noix de coco sur le dessus.

Vous osez le préparer!

