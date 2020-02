Préparez votre propre savon à l’avoine et au miel à la main pour prendre soin de votre visage!

Le savon fait main à l’avoine et au miel est un excellent produit naturel pour prendre soin de votre visage, grâce aux bienfaits de ces deux composants.

21 février 2020

De nombreux savons commerciaux sont très agressifs pour la peau, et bien sûr les peaux les plus sensibles sont celles qui prennent les pires parties avec leurs effets secondaires.

Faites votre propre savon à l’avoine

Cependant, vous pouvez maintenant préparer votre savon artisanal avec de la farine d’avoine et du miel, dont vous aurez besoin:

1 barre de savon à la glycérine

3 cuillères à soupe de miel

3 cuillères à soupe de flocons d’avoine

1 capsule de vitamine E

Récipient résistant à la chaleur

Cuillère en bois

Moules à savon

Faites votre propre savon à l’avoine

Pas à pas:

Placer le savon à la glycérine dans le récipient résistant à la chaleur et le mettre au bain-marie

Lorsqu’il est complètement fondu, il sera alors temps d’ajouter les cuillères à café de miel et les flocons d’avoine.

Bien mélanger avec une cuillère en bois.

Une fois que tout est bien intégré, commencez à ajouter la capsule de vitamine E.

Attendez au moins cinq minutes pour vous reposer, n’oubliez pas d’être très prudent.

Après quelques minutes, versez-le sur les moules à savon.

Attendez qu’il obtienne la texture désirée, démolissez-le et le tour est joué, vous pouvez commencer à l’utiliser!