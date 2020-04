Préparez-vous à ce que l’école ne vous apprend pas

L’une des principales préoccupations que nous avons aujourd’hui en tant que parents est de protéger nos enfants, à tous les stades de leur développement, contre l’agression et la pression sociale auxquelles ils sont soumis et comment leur donner des outils pour éviter de succomber à ces pressions.

Dans mon enfance et mon adolescence, la vérité est que même si l’intimidation existait déjà, elle était concentrée sur des lieux physiques tels que l’école, le quartier et, oui, même la famille. Cependant, même si ce n’était pas idéal, il y avait un moyen de s’abstraire de ces lieux physiques pour éviter de ressentir cette pression ou du moins de la ressentir avec moins d’intensité. Cependant, aujourd’hui, avec la croissance des réseaux sociaux et des communications numériques, il n’y a plus d’endroits physiques pour s’abstraire de la pression, maintenant vous le recevez, même caché dans votre chambre, il est donc essentiel de fournir nos enfants d’outils pour qu’ils puissent supporter cette pression et même en profiter.

Comme le titre de cette écriture dit LA MEILLEURE DÉFENSE pour cette pression sociale, est de développer nos enfants, un estime de soi de sorte qu’il sert de bouclier de protection contre toutes sortes de pressions sociales, scolaires et même familiales.

Il est de plus en plus courant d’entendre des cas de dépression chez les enfants et les jeunes, de gastrite, de boulimie et même de tentatives de suicide chez nos enfants et si l’on considère que les générations qui ont moins de 30 ans aujourd’hui sont les personnes les plus inclusives qui ont existé à l’époque moderne, il est encore plus incompréhensible. Aujourd’hui, que nos enfants nous apprennent comment nous avons vu et jugé les préférences des gens, en supposant ce qui était “le plus courant” comme “normal” et “bon” et en méprisant ou en jugeant et en condamnant tout ce qui en est sorti “Normalité”, il est paradoxal qu’ils se sentent plus sous pression dans une société aussi inclusive, mais ils le sont.

Comme je l’ai commenté au début de cette écriture, la pression atteint aujourd’hui nos enfants physiquement (pression des amis, des groupes, de la famille, des voisins, etc.) comme numériquement (réseaux sociaux et internet). Il a également déclaré que la pression physique, que les parents ont tendance à qualifier de «mauvaise compagnie», peut être contrôlée en évitant les espaces physiques où ils se produisent.

Cela est à moitié vrai, car les espaces physiques où ces pressions se produisent sont précisément là où nos enfants veulent être, donc les retirer de ces espaces, loin de générer une amélioration de la relation avec leurs parents, l’aggrave généralement. .

Donc, notre travail en tant que parents est de leur donner les outils pour se défendre contre ces pressions, appelons cela physique, car cela implique une proximité avec les gens et si nous sommes en mesure de les aider dans cette affaire, nous les aiderons également à faire face aux pressions “numériques”.

Des “Bad Companies”, un concept que je n’accepte pas en tant que tel, nous discuterons dans un autre article, dans celui-ci le sujet est de savoir comment générer chez nos enfants, une véritable défense contre la pression du bulling, de la popularité, etc. Et la solution à ce problème est la estime de soi.

Maintenant, le sujet ici est de savoir comment aider nos enfants à développer un estime de soi élevé, qui les protège des pressions auxquelles, sans pouvoir l’éviter, ils seront soumis. Et la chose la plus compliquée est que ce qui fonctionne pour l’un de nos enfants ne fonctionnera pas nécessairement pour les autres enfants que nous avons, nous devons donc faire quelque chose de spécial avec chacun d’eux. Mais la bonne chose à ce sujet est que cela nous aidera à générer ces liens individuels avec chaque enfant qui sont essentiels pour que la relation parent-enfant soit pertinente pour eux, tout au long de la vie.

Dans mon cas particulier, je l’ai déjà mentionné, j’ai une fille aînée et un fils cadet, qui ont plus de 6 ans entre eux et qui sont si différents qu’ils ont dû se développer. estime de soi chacun d’une manière différente.

Ma fille est très passionnée, analytique et investigatrice, il n’y a pas de réponses simples qui la satisfassent et il n’y a pas de ligne de commandement qu’elle respecte uniquement par la hiérarchie, mais son respect doit être mérité. Dans son cas, la stratégie était d’ouvrir un espace de dialogue qui générerait la confiance et la certitude, qui lui permettrait de tirer ses propres conclusions et de les opposer à ses parents, qui se sentaient reconnus dans ses procès et ne sapaient pas ce que pensaient ses aînés, Parce que cette connaissance reconnue dans ses analyses et ses jugements lui a donné le pouvoir de croire qu’il était capable de prendre ses propres décisions, avec le risque de faire des erreurs, mais avec la possibilité de revoir ses décisions avec des “personnes âgées” avec toute la valeur de l’analyse faite pour elle et avec la sécurité d’avoir le soutien de son père lorsque cela est nécessaire. Cela a fait d’elle une personne suffisamment sécurisée pour ne pas avoir à faire des choses qu’elle ne voulait pas, pour le simple fait de pouvoir appartenir à un groupe et même si cela semble paradoxal, cela lui a donné une image respectable au sein de ces groupes qu’elle a rejetés.

Dans le cas de mon fils, j’ai senti que le développement du estime de soi, ce serait beaucoup plus difficile, car il est beaucoup plus réservé, moins analytique et très concentré sur certains sujets. Malheureusement pour moi, le sujet qui le passionnait le plus depuis son enfance est la musique et c’est un sujet dans lequel je suis absolument néophyte. Avec lui, l’objectif était d’abord d’essayer de le convaincre d’être un athlète, à cause de cela s’il savait, si j’aime ça, si ça m’amuse et si je pouvais y ajouter de la valeur.

Mon fils, bien qu’il ait une facilité innée pour les sports, ne les a toujours vus que comme un passe-temps et ils n’ont jamais été suffisamment importants pour éclipser sa passion pour la musique. Comme je l’ai déjà dit, à ce sujet, je ne pouvais pas contribuer beaucoup, mais ce que j’ai fait, c’est reconnaître et valoriser sa passion et lui faire sentir ma confiance en lui pour le diriger vers son développement.

À partir de la 4e année, je l’ai mis dans des cours de guitare classique, qui était celui de son école, quand il n’était plus passionné par lui je l’ai mis dans des cours de guitare électrique, je l’ai encouragé, quand avec d’autres camarades de classe ils ont fait un groupe, je l’ai encouragé à continuer Sa passion quand il a quitté le groupe pour penser à être DJ, j’ai été ému par ses performances, plus parce qu’il était mon fils que parce qu’il savait apprécier ce qu’il faisait (mais je ne l’ai pas montré), quand il voulait étudier un carrière musicale, j’ai continué à faire confiance à son jugement, car au final, les décisions qu’il a prises à ce moment-là seraient celles qui marqueraient peu à peu sa vie. Et maintenant qu’il est auteur-compositeur, même si je ne sais pas comment il définit ce qu’il fait ou ce qu’il fait aujourd’hui, c’est comme ça que je le décrirais si quelqu’un me demandait ce que faisait votre fils.

Je leur ai commenté ce que j’ai fait dans le cas de mes enfants, mais comme je l’ai déjà dit dans des écrits précédents, il n’y a pas de règles pour les parents et ce qui fonctionne pour un ne fonctionne pas nécessairement pour tout le monde, mais ce qui est important, est de trouver pour chaque enfant le meilleur moyen estime de soi arrêter.

En essayant de résumer, la seule vraie défense est que notre enfant est capable de penser qu’un groupe qui conditionne son amitié ou sa valeur en lui pour faire ou arrêter de faire une certaine chose, n’est pas digne de son amitié. et il vaut mieux quitter le groupe lui-même avant que le groupe n’ose le quitter.

Quand un jeune est capable d’être lui, celui qui n’accepte pas le groupe, l’effet est complètement opposé, ceux du groupe le respectent au lieu de le mépriser, ceci si le groupe est vraiment un groupe valable et non un groupe nuisible . Donc, le message est clair, si quelqu’un conditionne votre amitié ou votre affection que vous fassiez quelque chose pour lui ou que tout le monde dans le groupe fasse pour être considéré “digne” de cela, votre réponse devrait être: je choisis ce que Je ne fais pas pour moi ce que disent les autres, s’ils ne m’acceptent pas, eh bien, merci et je ne pourrai pas continuer avec l’amitié ou appartenir au groupe.

La chose choquante à propos de cette réponse est que c’est celle à laquelle vous vous attendez le moins et lorsque vous la donnez, la chose la plus courante est qu’elle génère de l’admiration et non du mépris. Donc, vous savez, nous devons faire croire à nos enfants en eux-mêmes, afin qu’ils ne disent pas “mon père (maman) me grondera si je le fais” mais, je ne le fais pas parce que je ne le veux pas et cela leur donnera une plus grande protection contre les influences négatif. Parce qu’une fois que le (s) jeune (s) voit que ce poste suscite l’admiration, il n’y aura plus de promotion, il ne fera que l’appliquer.

Bien qu’il semble qu’en renforçant le estime de soi Nous avons déjà gagné le jeu des parents, la réalité nous gifle à nouveau, car avoir estime de soi Il est souvent interprété comme une arrogance et la ligne entre l’un et l’autre est si mince que vous devez faire très attention à ne pas la traverser ou au moins éviter de toujours la traverser.

Dans le cas de mes enfants, le renforcement de leur estime de soi Oui, cela m’a obligé à assister à plusieurs réunions dans leurs écoles, mais j’en parlerai dans une autre lettre, car c’est un sujet, celui des écoles, qui donne une ou plusieurs lettres.

Comme dans les articles précédents, je vous invite si vous avez quelque chose à partager, faites-le avec la confiance qu’il sera lu et répondu.

