PrePartyES annulé en raison de la crise des coronavirus

La crise des coronavirus continue d’augmenter à l’intérieur de nos frontières, ce qui oblige à reporter le tournage de nombreuses séries et films et annuler de nombreuses offres de divertissement, notamment dans la capitale, la communauté de Madrid étant la plus touchée par le virus. L’établissement de l’état d’alarme par le gouvernement dans l’après-midi du 13 mars a paralysé les règles, compliquant la stabilité des quelques événements restants.

Blas Cantó, représentant de l’Espagne à l’Eurovision 2020

Les PrePartyEs ont été parmi ceux qui sont tombés en quelques heures après avoir pris connaissance des mesures prises par l’équipe de Pedro Sánchez. L’Eurovision-Espagne, en charge de son organisation, a décidé de reporter l’événement prévu les 10 et 11 avril.. Dans le premier, les Welcome PrePartyEs devaient avoir lieu, tandis que dans le second, l’événement lui-même. La direction ayant évolué, la décision a été prise par sécurité pour les artistes, les fans et l’équipe.

Ils ont été appelés à ce rendez-vous 17 représentants du Concours Eurovision de la chanson 2020 et 11 invités. La Welcome PrePartyES allait avoir Miki Núñez, Melani García, Zlata Ognevich (Ukraine 2013) et Poli Genova (Bulgarie 2011 et 2016), en plus de Krista Siegfrids (Finlande 2013) comme présentatrice. Dans les PrePartyEs, cette même tâche incombait à Barei, qui recevrait Blas Cantó avec d’autres représentants tels que l’Albanais, le Norvégien ou le Français, et Anabel Conde et Marta Roure (Andorre 2004).

Que se passe-t-il avec Eurovisión?

À ce jour, aucune décision n’a été prise sur ce qui se passera avec la célébration de l’Eurovision. Cependant, Ahmed Aboutaleb, maire de Rotterdam, a lancé un ultimatum pour décider si le festival se poursuit: Le 5 avril est la date limite pour qu’une décision soit priseParce que c’est à partir de ce jour que la ville commencera à construire la scène Rotterdam Ahoy dans laquelle les représentants sont initialement destinés à se produire.

