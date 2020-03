Prequel ‘Beauty and the Beast’ dans les œuvres de Disney + avec Luke Evans

Le Hollywood Reporter a appris que Disney + développait une série préquelle de Beauty and the Beast avec Luke Evans et Josh Gad.

En 2017, Disney a sorti un remake en direct du classique animé Beauty and the Beast, qui a rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office mondial. Ce récit en direct de l’histoire classique mettait en vedette un casting étoilé qui comprenait Luke Evans comme le méchant Gaston et Josh Gad comme son fidèle acolyte Le Fou.

Maintenant, Luke Evans et Josh Gad reprendront leurs rôles respectifs dans une série limitée Beauty and the Beast pour Disney + qui se concentre sur les origines du duo notoire. La série Disney + prequel sera un événement musical de six épisodes, avec des sources de The Hollywood Reporter disant que le projet se déroulera bien avant les événements du remake de Beauty and the Beast tout en se développant sur l’univers.

Les créateurs de la série Once Upon a Time Eddy Kitsis et Adam Horowitz serviront de showrunners aux côtés de Josh Gad tandis que Luke Evans se joindra aux trois en tant que producteurs exécutifs. Tous les scripts de la série prequel de Disney + Beauty and the Beast seront écrits par Eddy Kitsis, Adam Horowitz et Josh Gad.

Le compositeur Alan Menken, qui a fourni la partition de Beauty and the Beast et du remake de 2017, est en pourparlers pour revenir pour le prequel de Disney +. Bien qu’aucune star du remake de Beauty and the Beast ne soit attachée à la série préquelle, des sources de THR disent qu’il est possible que certaines des anciennes co-stars de Josh Gad et Luke Evans puissent apparaître comme des guest stars.

Voici le synopsis officiel du remake de Disney’s Beauty and the Beast:

“Beauty and the Beast” de Disney est une adaptation en direct du classique animé du studio qui remodèle les personnages classiques du conte aussi vieux que le temps pour un public contemporain, en restant fidèle à la musique originale tout en mettant à jour la partition avec plusieurs nouvelles chansons. «La Belle et la Bête» est le fantastique voyage de Belle, une jeune femme brillante, belle et indépendante qui est fait prisonnière par une bête dans son château. Malgré ses craintes, elle se lie d’amitié avec le personnel enchanté du château et apprend à regarder au-delà de l’extérieur hideux de la Bête et à réaliser le cœur et l’âme du vrai Prince à l’intérieur.

Réalisé par Bill Condon, le film met en vedette Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Emma Thompson, Ewan McGregor, Ian McKellen, Kevin Kline, Josh Gad, Stanley Tucci, Gugu Mbatha-Raw et Audra McDonald.

Beauty and the Beast est désormais disponible en Digital HD, Blu-ray et DVD.

