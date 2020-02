Prequel “Power”: Omar Epps cast dans “Power Book III: Raising Kanan”

HISTOIRES CONNEXES

Le prequel de Power fait un appel à la maison: Omar Epps a été lancé dans Power Book III: Raising Kanan, Deadline reports.

Alors que les détails concernant le personnage d’Epps sont gardés secrets, l’acteur jouerait “une figure majeure” dans l’univers de Power. Comme indiqué précédemment, cette ramification particulière se déroule dans les années 1990 et racontera les premières années de Kanan Stark, le premier personnage joué par le producteur exécutif Curtis “50 Cent” Jackson.

En plus de Raising Kanan, trois autres retombées de Power sont en préparation: Power Book II: Ghost, avec la chanteuse / actrice Mary J. Blige; Power Book IV: Influence, avec Rashad Tate comme politicien Larenz Tate; et Power Book V: Force, avec Joseph Sikora dans le rôle de Tommy Egan.

Epps, qui est surtout connu pour son rôle de docteur House Eric Foreman, revient actuellement sur This Is Us de NBC.

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* The Last O.G., avec Tracy Morgan et Tiffany Haddish, revient pour la saison 3 le mardi 7 avril, à 10h30/9h30, sur TBS. Dans sa troisième saison, “Tray (Morgan) est obligé de trouver un nouvel endroit pour vivre et de nouvelles formes de revenus”, selon la description officielle. «Il atterrit dans Brooklyn embourgeoisé avec une foule de voisins branchés et branchés, où il commence à faire des visites à pied de la« légende du capot »de la ville qui change pour toujours autour de lui.» Mike Tyson, Katt Williams (Atlanta), J.B.Smoove (Curb Your Enthusiasm), Sasheer Zamata (SNL), Marla Gibbs (The Jeffersons) et John Amos (Good Times) guest-star.

* Jude Law (The New Pope) est en pourparlers avec le producteur exécutif et vedette dans The Auteur, une série limitée Showtime de la lauréate d’un Oscar Taika Waititi (Jojo Rabbit), rapporte Variety. La série est décrite comme une satire hollywoodienne racontée du point de vue de l’auteur excentrique de Law.

* HBO a publié une bande-annonce de Run, un nouveau thriller rom-com de Phoebe Waller-Bridge de Fleabag et Vicky Jones, en première le dimanche 12 avril à 22h30. La série met en vedette Merritt Wever (Incroyable) et Domhnall Gleeson (Catastrophe) en tant qu’anciennes flammes universitaires qui se réunissent pour faire respecter un pacte.

