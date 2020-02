Prequel? Surnaturel? William Brent Bell taquine ce qui se passe réellement dans ‘Brahms: The Boy II’

Si vous voulez entrer dans le film aveugle, évitez peut-être de lire cet article.

Ceux qui ont vu William Brent Bell“ The Boy (2016) sait déjà que le vrai Brahms est un homme adulte vivant à l’intérieur des murs du Heelshire Mansion, avec la poupée nommée Brahms servant à peine plus qu’un hareng rouge effrayant. L’acte final bonkers du film a révélé qu’il n’y avait rien de surnaturel avec la poupée, et que c’était le vrai Brahms qui était responsable de tous les événements effrayants à l’intérieur du manoir. Alors, où va une suite à partir de là? Eh bien, les remorques pour Brahms: le garçon II ont été un peu déroutant, pour dire le moins.

La suite de cette année semble concerner un enfant qui emménage dans le Heelshire et devient quelque peu possédé par la poupée connue sous le nom de Brahms, ce qui ne semble pas avoir beaucoup de sens compte tenu de ce que le premier film nous a dit sur la poupée. Est-ce que The Boy II est une sorte de préquelle, nous nous demandons, ou est-ce que pour une raison quelconque, nous allons ignorer la tournure surprenante de The Boy?

Parler avec Podcast de Bloody Disgusting Boo Crew cette semaine, le réalisateur William Brent Bell a apporté une certaine clarté à l’intrigue de la suite. Encore une fois, il y a des spoilers légers en dessous….

“Ce n’est pas [a prequel] mais c’est une sorte de parallèle », a expliqué le cinéaste. “Dans le premier film, la torsion était” oh ce n’est pas surnaturel, c’est un gars qui sort des murs. “Eh bien cette fois, comme vous le voyez dans les bandes-annonces, il y a un élément surnaturel. Et donc la vanité était vraiment comme, non, c’était toujours la poupée. La poupée est ce qui a transformé le gars dans le premier film en cela … c’est ce qui l’a rendu fou, pour devenir meurtrier et méchant … a finalement dû être caché dans les murs. Parce que cette poupée a eu un effet sur lui. Et maintenant, cela a un effet sur notre personnage dans ce film. “

«Alors la question devient, est-ce qu’il va devenir ce type? Et est-ce déjà arrivé? “

Brent Bell a également noté qu’il considère Brahms: The Boy II comme une histoire autonome, mais que les deux films se complètent et, espère-t-il, se rendent meilleurs.

Brahms: The Boy II arrive dans les salles du pays ce soir, le 20 février.

Vous pouvez écouter le chat complet du Boo Crew avec William Brent Bell ci-dessous.

Abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, RSS.