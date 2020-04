Près de 80% des cas de COVID-19 sont asymptomatiques selon une nouvelle étude

Au milieu de la pandémie de coronavirus, les scientifiques tentent toujours d’en savoir plus sur cet organisme et comment il infecte les humains. Ce n’est certainement pas la première pandémie de coronavirus liée à la famille à laquelle les humains ont été confrontés, mais le SRAS-CoV-2 a montré un comportement très unique. À ce jour, la plupart des cas positifs se sont rétablis de la maladie dans diverses parties du monde, et maintenant aussi nous savons que de nombreux porteurs du virus ne présenteront aucun symptôme, environ 80% du total des cas selon une nouvelle étude.

Selon une étude publiée dans le British Medical Journal, 78% des cas positifs de coronavirus COVID-19 ne présentaient aucun des symptômes associés à la maladie, et ils ne les présenteront pas non plus. L’étude a basé son analyse sur des données officielles que le gouvernement chinois a commencé à partager le 1er avril, des données qui ont enregistré de nouveaux cas de coronavirus dont les porteurs ne présentaient aucun symptôme. Selon les chiffres, “133 des 166 nouvelles infections identifiées au cours des vingt-quatre dernières heures du mercredi 1er avril sont asymptomatiques.»Il précise également que les 33 cas restants qui présentaient des symptômes tels que la toux et la fièvre provenaient de patients venus de l’étranger.

Cette nouvelle étude est en accord avec les résultats d’autres publications qui analysent des cas provenant d’autres pays. Par exemple, selon les chiffres de l’Islande, 50% des cas positifs pour COVID-19 ne présentaient aucun des symptômesBien qu’ils ne soient pas tombés malades eux-mêmes, ils pouvaient transmettre le virus aux groupes les plus vulnérables. D’autre part, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a également indiqué que 80% des infections sont bénignes, 15% graves et seulement 5% critiques.

Cette nouvelle étude du British Medical Journal est importante car elle pourrait signifier que les mesures de distanciation sociale pourraient se détendre un peu, car la plupart des personnes porteuses du virus ne tomberont pas gravement malades. Pourtant, les gouvernements ne devraient pas se précipiter et déclarer la pandémie par eux-mêmes, car nous ne savons toujours pas combien de porteurs asymptomatiques peuvent infecter d’autres personnes.

Il reste encore beaucoup à étudier, mais c’est certainement une bonne nouvelle.

