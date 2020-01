Présentation du nouvel Ariel Atom – prix, modèle et statistiques de vitesse! – HITC

Top Gear est de retour sur nos écrans en janvier pour sa 28e série!

Après avoir perdu le tristement célèbre trio de Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May, Top Gear a eu du mal ces dernières années à voir les chiffres passer de 6-7 millions par épisode, à seulement 2-3 millions à son point le plus bas.

Cela a vu un certain nombre repenser quand il s’agit des animateurs de l’émission avec Chris Evans qui quitte après une seule série et Matt LeBlanc emboîté le pas après trois séries à la barre.

Maintenant, Top Gear a trouvé une nouvelle formule de présentation qui a vu une prise de vues considérable dans sa dernière série (série 27), quelque chose que les grosses perruques de la BBC espèrent sûrement pouvoir continuer dans le nouveau lot d’épisodes.

Top Gear est de retour pour la série 28

Après une première série prometteuse pour les nouveaux présentateurs Paddy McGuinness et Andrew ‘Freddie’ Flintoff, Top Gear revient ce soir (26 janvier) sur nos écrans pour une toute nouvelle série.

Le duo nordique sera à nouveau rejoint par le journaliste et pilote de course Chris Harris, dont les critiques de voitures ont été un moment fort ces dernières années et l’ont vu garder son emploi tandis que d’autres présentateurs sont tombés au bord du chemin.

L’épisode 1 de la nouvelle série voit le trio se lancer dans un nouveau défi de voiture bon marché avec des décapotables d’occasion étant le nom du jeu tandis que Chris Harris prend le nouvel Ariel Atom pour un tour.

Rencontrez le nouvel Ariel Atom

Nous avons déjà vu l’Ariel Atom sur Top Gear à plusieurs reprises, même s’il s’agissait de versions antérieures de la voiture.

Celui que Jeremy Clarkson a conduit (et a presque eu le visage arraché) dans la cinquième série de 2004 était l’Ariel Atom 2.

L’Ariel Atom qui fait sa première apparition dans la série 28 de Top Gear est l’Ariel Atom 4, qui vous coûtera environ 40000 £, ce qui est un peu raide compte tenu du fait que la voiture n’a ni carrosserie ni pare-brise.

Les statistiques clés d’Ariel Atom

Cependant, alors que l’Atom peut supprimer ces nécessités de base, il compense la vitesse, la maniabilité et la sensation de ne faire qu’un avec la machine.

Le dernier moteur turbocompressé de 2,0 litres de Honda est également utilisé sur la Civic Type R..

Alors que 325 ch ne sont peut-être pas beaucoup dans le grand schéma des choses, dans une voiture qui ne pèse que 595 kg, soit environ la moitié du poids d’une Ford Focus standard, c’est une recette pour réussir.

La vitesse de pointe du nouvel Atom est un respectable 162 mph tandis que son temps de 0 à 60 mph est un époustouflant 2,8 secondes qui frôle presque le territoire de la F1.

Pour voir le nouvel Ariel Atom en action, syntonisez Top Gear à 20h le dimanche 26 janvier sur BBC Two.

Dans d’autres nouvelles, une lettre ouverte aux producteurs de The Walking Dead: les fans méritent tellement plus