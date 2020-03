«Presque famille» annulée – Pas de saison 2 pour Fox Drama, Timothy Hutton

HISTOIRES CONNEXES

La clinique de fertilité a officiellement fermé ses portes: Fox a annulé le drame Almost Family après une seule saison, a confirmé TVLine.

Presque famille a joué Timothy Hutton comme un célèbre médecin de fertilité qui a utilisé son propre sperme pour fertiliser des dizaines de patients; Brittany Snow a joué le rôle principal de la fille du médecin, qui s’est connectée avec deux de ses demi-sœurs nouvellement créées, jouées par Emily Osment et Megalyn Echikunwoke. Le casting comprenait également Mo McRae, Mustafa Elzein et Victoria Cartagena. (La décision de Fox intervient alors que de graves allégations ont été soulevées contre Hutton, une femme accusant Hutton et son ami de l’avoir violée en 1983.)

La série a fait ses débuts en octobre avec 2,7 millions de téléspectateurs au total et une démo de 0,7, et alors que ses cotes continuaient de diminuer, elle a été expédiée le samedi soir (alias le cimetière de la télévision) en janvier pour diffuser le reste de sa première année. Sur 13 épisodes, il affichait en moyenne une note de 0,44 démo et 1,53 million de téléspectateurs au total, se classant dernier de la démo parmi toutes les émissions de Fox cette saison télévisée, tout en attirant plus de globes oculaires que le dessin animé de mi-saison Duncanville.

Sa prémisse épineuse lui a également valu une place sur la liste de TVLine des pires émissions de télévision de 2019.

Le tableau de bord de renouvellement de TVLine a été mis à jour pour refléter l’annulation. Espériez-vous toujours une saison 2 de Almost Family? Donnez votre avis sur l’actualité dans un commentaire ci-dessous.

