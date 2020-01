«Presque la famille» passe à samedi pour la finale – Fox Drama annulé?

HISTOIRES CONNEXES

Probablement révélateurs du destin ultime des deux séries Fox, Almost Family et Flirty Dancing déménageront le samedi soir pour terminer leurs courses de première année respectives.

Pour être clair, Flirty Dancing et Almost Family resteront sur place ce mercredi 15 janvier. Mais la semaine suivante, une reprise de 9-1-1: les deux premiers épisodes de Lone Star se rempliront mercredi soir. Puis, le 29 janvier, l’épisode de 24 heures vers l’enfer et le dos, Last Man Standing et la sitcom Outmatched, bientôt en première, combleront le vide.

En conséquence, Flirty Dancing diffusera une finale de la saison de deux heures le samedi 25 janvier, rapporte Futon Critic. Presque Family, quant à lui, ne brûlera pas ses deux derniers épisodes avant le samedi 22 février.

Au cours de ses 10 premiers épisodes, et même avec le lancement occasionnel de Masked Singer, Almost Family ne compte en moyenne que 1,7 million de téléspectateurs au total – ce qui en fait le programme le moins regardé de Fox – et un peu moins de 0,5 démo, le classant seulement au-dessus de la série d’événements The Moodys. .

Flirty Dancing a fait ses débuts le mois dernier à 3,5 millions de téléspectateurs et à une cote de démo de 1,0, dans une vitrine spéciale du dimanche soir, mais dans son créneau horaire régulier du mercredi, il n’a rassemblé que 1,8 mil / 0,4 puis 1,4 mil / 0,3.