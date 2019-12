Pretty Little Liars: 10 des pires choses que «A» ait jamais faites

Pretty Little Liars est une série qui suit un groupe d'amis qui commencent à recevoir des messages étranges après la disparition d'un de leurs amis. Ces messages proviennent de quelqu'un qui ne s'identifie que comme "A" et semble savoir tout passe dans leur vie. "A" sait non seulement des choses de leur passé, mais des choses qui se passent à chaque seconde de leur vie et les menteurs ne semblent pas pouvoir s'échapper.

Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient pour A.D., le chef de l'équipe A et la principale personne derrière les messages et les tortures que les menteurs et les autres personnes de leur vie ont subis. Bien que certains des messages que l'équipe A a envoyés aux menteurs étaient assez boiteux, ils étaient également responsables de certains messages horribles et ils ont fait des choses horribles aux menteurs.

dix Voler les œufs d'Emily

Même si "A" a fait beaucoup de choses assez terribles aux gens tout au long de la série, l'un des pires était vers la fin du spectacle. Après le retour d'Alison à Rosewood, les choses dans la série ont pris une tournure assez sombre. À un moment de la série, Emily avait fait don de ses œufs. Et puis, ces œufs ont été volés et ils ont été implantés à leur insu dans Alison, qui est tombée enceinte.

Ils n'ont pas fini par rester ensemble, car Les perfectionnistes, a révélé après qu'Alison ait quitté Rosewood une fois de plus. Mais, voler les œufs d'Emily et les utiliser pour mettre Alison enceinte était assez effrayant pour l'équipe A et certainement l'une des pires choses qu'ils aient faites à ces personnages.

9 Envoi de ces poupées

Les poupées sont assez terrifiantes, non? Il y a une bonne raison pour laquelle tant de films effrayants parlent de poupées. Ces jouets sont effrayants quand ils ne parlent pas et lorsque vous ajoutez un message mystérieux et inquiétant qui demande à la personne qui a reçu la poupée de faire quelque chose …

Au cours de la deuxième saison de Pretty Little Liars, l'équipe A a fait exactement cela. Ils ont envoyé une boîte de poupées, chacune conçue pour ressembler à l'un des menteurs, qui a donné une commande spéciale pour que ce personnage se termine. Hanna devait empêcher un mariage de se produire et Spencer devait protéger Toby, par exemple. Cela a pris beaucoup de planification et d'argent pour terminer pour l'équipe A et était super effrayant, ce qui en faisait l'une des pires choses qu'ils aient faites.

8 Swag de bourses d'études d'Emily

En raison du fait que le père d'Emily était dans l'armée, toute sa famille a presque dû déménager au Texas à un moment de la série. La seule façon pour Emily de rester à Rosewood était d'obtenir une bourse d'une équipe de natation d'un collège. Quand Emily a obtenu une boîte de Danby, elle a pensé qu'elle allait se voir offrir une bourse lui permettant de rester à Rosewood.

Malheureusement, la boîte de butin de Danby a simplement été achetée par quelqu'un de l'équipe A et envoyée à Emily afin de la tromper et d'empêcher ses parents de la forcer à déménager au Texas. Lui donner de l'espoir pour son avenir, pour qu'il finisse par devenir une menace inquiétante? Terrible!

7 Chirurgie orale de Hanna

Nous ne pouvons pas nier que les Liars ont fait des choses assez discutables pour essayer de trouver l'identité de l'équipe A tout au long de la série. Mais cela ne veut pas dire qu'ils méritaient toutes les mauvaises choses qui leur sont arrivées!

À un moment de la série, Hanna a visité le bureau du dentiste afin d'essayer de trouver des fichiers et d'obtenir des informations sur quelqu'un à Rosewood qui semblait vraiment suspect. Mais, pendant qu'elle était là, un membre de l'équipe A lui a mis le masque à gaz, l'a mise sous et a laissé une note à l'intérieur sa dent. Espionner n'est pas cool, mais faire de la chirurgie amateur sur quelqu'un est façon pire!

6 Faire chanter la relation d'Aria très tôt

Le premier message de "A" dont la plupart des gens se souviennent est celui qui a été envoyé à tous les menteurs après les funérailles d'Alison. Ce message affirmait que celui qui était derrière "A" était de retour et savait tout. Cette ligne fantasmagorique est devenue une scène tristement célèbre de la série, mais ce n'était pas le premier message envoyé dans la série.

Après qu'Aria ait réalisé que le gars pour lequel elle était tombée au bar avant le début de l'année scolaire était son professeur d'anglais, elle a reçu un message sur son téléphone. Ce message venait de "A" et affirmait qu'Ezra devait être comme le père d'Aria quand il s'agissait de jouer avec les étudiants. Si vulgaire!

5 Ruiner le défilé de mode

Au cours de la deuxième saison de Jolies petites menteuses, Jessica DiLaurentis a convaincu les Liars de participer à un défilé de mode commémoratif à la mémoire d'Alison. Alors qu'ils avaient tous fière allure dans leurs robes, le défilé de mode a pris un tour horrible au milieu et a rendu tout Rosewood sceptique quant à leurs intentions.

L'écran qui montrait des photos d'Alison devint soudain effrayant, les lumières devinrent toutes rouges et de la musique effrayante commença à jouer pendant que les menteurs marchaient. Non seulement cela a effrayé les menteurs, mais c'était assez impoli envers la mère d'Alison et a effrayé toutes les personnes présentes.

4 Verrouiller Aria dans une boîte

Les épisodes d'Halloween de Pretty Little Liars étaient toujours si effrayants. L'une des pires choses que l'équipe "A" a faites pendant la série s'est produite C'est un tour sombre, l'épisode d'Halloween de la troisième saison de la série.

Il y avait quelques scènes dans cet épisode qui ont fait croire aux gens qu'Aria pourrait faire partie de l'équipe A, mais ce qui lui est arrivé a définitivement prouvé qu'elle ne l'était pas. Alors que dans le train fantôme, Aria a été droguée puis enfermée dans une boîte à côté du cadavre de Garrett. Ils ont même essayé de pousser la boîte hors du train!

3 Frapper Hanna avec une voiture

Hanna avait définitivement le pire de tous les menteurs. Non seulement quelques-unes des pires choses lui sont arrivées, mais Mona a été la première personne révélée être "A" et les deux avaient été les meilleures amies avant cela.

Après que Hanna n'ait pas été invitée du Camp Mona, la fête d'anniversaire extravagante de Mona, elle se sentait raisonnablement blessée. Les choses ont empiré après qu'elle a cherché dans les bois, pour être heurtée par une voiture que Mona conduisait. Le message "A" que Mona a écrit sur sa distribution après cela a rendu les choses encore plus effrayantes.

2 Révéler l'affaire Byron

Avant le début de la série, Aria et sa famille vivaient en Islande. Ils avaient déménagé là-bas pour échapper au fait que son père, Byron, avait une liaison avec quelqu'un de l'école où il travaillait. Aria et Alison en ont été témoins et, malheureusement, Aria a gardé le secret de sa mère.

Bien qu'il soit totalement ne pas cool d'Aria pour garder ce secret de sa maman, c'était encore pire pour "A" de venir le dénoncer. C'était déjà assez grave lorsque l'équipe A jouait avec les menteurs, mais s'impliquer dans le drame familial d'Aria et raconter à Ella l'histoire de Byron était tout simplement trop loin.

1 Ordonnance de "Hefty Hanna"

Avant le début de la série, Hanna avait des problèmes avec son image corporelle. Un surnom méchant pour elle était "Hefty Hanna" et Hanna était heureuse d'avoir enfin retrouvé la forme et se sentait mieux dans sa peau. Mais, quand sa maman a commencé à avoir des difficultés avec l'argent, "A" est intervenu pour aider … D'une certaine manière.

Un membre de l'équipe A a promis à Hanna une tonne d'argent si elle allait dans une boulangerie locale, demandait "la commande de Hefty Hanna", une boîte de cupcakes décorés de cochons, puis les mangeait tous. C'était particulièrement désagréable étant donné que Mona était au courant des problèmes d'Hanna.

