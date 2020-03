Pretty Little Liars quitte Netflix UK en avril 2020

Pretty Little Liars suivra la tendance américaine de perdre l’excellente série Pretty Little Liars en avril 2020. Voici pourquoi la série est supprimée et où elle est susceptible de se diriger ensuite.

Juste pour vous rattraper au cas où vous n’auriez pas vu la série (vous devez vous dépêcher et regarder si c’est le cas), c’est une série de thrillers mystérieux produite par Warner Brothers et diffusée sur ABC aux États-Unis entre 2010 et 2017 .

La série est diffusée sur Netflix UK depuis un certain nombre d’années, cependant, la dernière saison n’est revenue sur Netflix que le 3 janvier 2019.

Les sept saisons devraient quitter Netflix UK le 18 avril 2020.

Alors, où Pretty Little Liars quitte-t-il Netflix? Eh bien, ce n’est pas très clair. Dans le cas des États-Unis (et d’autres régions qui suivront bientôt), la série est alignée pour HBO Max. Cependant, au Royaume-Uni, HBO Max ne vient pas chez nous.

Sky a récupéré la plupart des licences Warner, mais il n’est pas clair si Pretty Little Liars s’y rendra. Au lieu de cela, notre meilleur pari serait Amazon Prime.

Bien sûr, cela signifie probablement que la dernière série dérivée fera son chemin vers Netflix UK.

Pretty Little Liars quittera-t-il d’autres régions Netflix?

De nombreuses autres régions diffusent actuellement Pretty Little Liars qui n’est pas actuellement prévu de voir le titre partir. Cela dit, il est probable que les suppressions aux États-Unis et au Royaume-Uni établissent une tendance que nous prévoyons de voir s’étendre à d’autres régions de Netflix en temps voulu.

Allez-vous manquer Pretty Little Liars une fois qu’il aura quitté Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.