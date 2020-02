Pretty Ricky revient avec un nouveau ‘Body’

Le joli Ricky est de retour.

Le R&B boy band revient avec sa première nouvelle musique en près de trois ans. Le groupe, composé de Pleasure P, Baby Blue Whoaaaa, Spectacular et Slick’em, s’adresse aux femmes de «Body». La confiture sensuelle pour bébé est un retour au R&B des années 90, avec un échantillon de «My Body» de LSG. Les gars recommencent à faire ce qu’ils font le mieux, faisant pâlir les dames avec leur chambre sensuelle.

“Mes baisers vous massent les jambes, ma fille / Puis je me balance sur tout le corps / Je vous amène au lit / C’est là que je vous couche”, chantent-ils.

Pretty Ricky rejoindra Omarion et Bow Wow sur le «Millennium Tour 2020», qui débutera le 29 février. Le trek national comprend également d’autres artistes qui ont dominé les charts au début des années 2000, notamment Soulja Boy, Lloyd, Ying Yang Twins et Sammie.

“Body” marque la première nouvelle musique de Pretty Ricky depuis le single “Good Girlz” de 2017. Le groupe derrière des succès comme “Grind With Me” et “On the Hotline” n’a pas sorti de nouveau projet depuis leur album éponyme en 2009.

