Preuve solide que Justin Timberlake est un bon gars dans la vraie vie

Peu de couples hollywoodiens peuvent échapper à la controverse à un moment donné de leur relation.

Qu’il s’agisse d’un divorce désagréable, d’un scandale de tricherie ou d’un autre grand événement d’actualité, les célébrités sont souvent au centre de la nouvelle frénésie médiatique. C’est certainement le cas pour Justin Timberlake. La plupart des gens l’aiment, sa musique, son charme et toute une série d’autres choses à son sujet. Il est acteur, musicien, comédien et père de famille.

Et c’est un bon gars tout autour. Mais il se retrouve également avec une réputation au risque d’être entachée.

Une réputation en danger

Tous ces doux gestes font de Timberlake un gars sympa, mais l’image du bon gars de Timberlake a récemment fait mouche. En novembre 2019, il a été aperçu en train de se mettre à l’aise avec sa co-star Alisha Wainwright. Ce ne serait pas horrible, sauf qu’il est marié à la charmante Jessica Biel. Timberlake n’a pas nié ces actions et a fini par présenter des excuses pour son manquement au jugement.

Il a clarifié ce qui s’est passé et a assuré que rien ne s’est finalement produit. Timberlake l’a blâmé de trop boire et de devenir trop à l’aise avec la situation. Alors que certaines personnes sont venues à sa défense, d’autres sont toujours gênées par ses actions. Cela inclut sa femme.

Est-il trop tard pour sauver le mariage de Justin Timberlake?

Timberlake et Biel sont mariés depuis 2012 et partagent un fils. Ils ont eu un grand mariage selon les normes de quiconque, pas seulement dans le monde d’Hollywood, et il semblait que les deux avaient tout ensemble.

Même s’ils ont préparé un contrat de mariage qui stipule qu’elle obtiendra 500 000 $ s’il la trompe, il n’a jamais semblé que cela se produirait. Maintenant, bien sûr, la question est: qu’est-ce qui constitue de la triche? Et est-il trop tard pour sauver leur mariage? Peu de choses sont sorties depuis l’éclatement du scandale du PDA, donc il n’y a pas beaucoup d’informations sur la façon dont le couple gère les choses.

Selon des sources, Biel ne semble pas prête à quitter Timberlake, mais elle ne lui fait pas entièrement confiance non plus. Elle remet en question certaines des choses qu’il fait, comme rester trop longtemps au téléphone et boire trop. Elle peut être un peu plus inquiète à cause des rumeurs de fraude passées. Cela explique le contrat de mariage.

Justin Timberlake, bon gars

Timberlake est souvent vu en ville, mais saviez-vous qu’il est souvent pris en train de faire de bonnes actions? Récemment, il est venu en aide à un passant lors d’un match de golf caritatif auquel il jouait.

Lui et Tony Romo débutaient au 17e trou lorsque quelqu’un de leur groupe a frappé la foule. Le ballon a touché une femme et Timberlake s’est immédiatement précipité à son secours. L’aidant à se relever, il put la vérifier pour s’assurer qu’elle allait bien. Elle s’éloigna avec un rire, un high-five et un souvenir assez impressionnant – mais douloureux -.

Même ses amis disent que c’est un gars formidable, comme l’un de ses meilleurs amis, Jimmy Fallon. Il a une fois écrasé les photos de mariage d’un couple, où la mariée et le marié ont adoré la visite surprise de la star.

Cela peut ne pas sembler être une bonne décision, mais c’était apparemment une faveur pour le père de la mariée, qui était tombé sur Timberlake plus tôt dans la journée et lui avait demandé de le faire. Et il y a plusieurs années, il a interrompu une tournée médiatique après avoir rencontré le parent d’un enfant malade simplement pour pouvoir faire la fête de la fille. Il a passé du temps avec elle, à parler et à prendre des photos avant de continuer son interview.

Ce qui se passe à partir d’ici est la supposition de n’importe qui. Oui, il a prouvé qu’il était un gars décent, mais c’est aussi un fait qu’il était lié à sa co-star d’une manière qui n’augure rien de bon pour sa relation avec sa femme. Alors, restez à l’écoute de Cheat Sheet pour voir ce que Timberlake fera ensuite.