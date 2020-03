Prime Video ajoutera tous les films de Walt Disney par quarantaine | Instagram

La plateforme de streaming Amazon Prime Video sera disponible tous les films Walt Disney dans son catalogue avec tous ses classiques animés pour faire une journée de cinéma marathon.

Cette décision a été prise pour aider leurs abonnés se divertir pendant l’isolement à l’intérieur de leurs maisons en raison du coronavirus.

Quelque chose qui a sans aucun doute pris tout le monde par surprise puisque, comme cela avait été bien annoncé, les films de Walt Disney seraient exclusivement projeté sur la plateforme Disney +.

Au cours de ces semaines, Netflix y Amazon Prime Video ont été les plus bénéficié de la pandémie de coronavirus alors que des millions de personnes se divertissent en regardant des films et des séries.

En plus des films produits par Walt disney studios, ils ajoutent également du contenu Disney Pixar.

Sera ajouté dans les prochains jours, et proposera des films tels que: Moana, Frozen, Lilo and Stitch, The Princess and the Frog, Zootopia, Big Hero Six et Ralph Breaks the Internet.

Au nom de Disney pixarIls ajouteront: Bichos, Monsters University, The Good Dinosaur, The Incredibles, Toy Story et ses trois films, entre autres.

Des films seront également inclus action en direct, y compris: Beauty and the Beast, Aladdin, Dumbo et Alice in Wonderland, The Lion King, Game of Twins et Enchanted.

Ces dernières semaines ont été assez difficile pour tout le monde, mais heureusement, catalogue de Prime Video est assez extensif et en plus d’avoir des films, il a de grandes séries.

Autres les films sur Amazon de la société Disney sont Captain Marvel, Avengers: Endgame, Iron Man, Thor: The Dark World, Doctor Strange et Guardians of the Galaxy Vol.2, The Lion King, Aladdin, The Nutcracker And The Four Realms, La Belle et la Bête, Maléfique, Maléfique 2, Mary Poppins revient.

Ces films seront disponible jusqu’en septembre puisqu’un contrat n’a été conclu que pour un an.

