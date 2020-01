Prix ​​et disponibilité du Huawei Mate 30 Pro au Mexique

Le téléphone le plus puissant de Huawei, le Mate 30 Pro, arrivera au Mexique ce mois-ci. La version qui arrivera dans notre pays sera de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, en noir et violet. De plus, son frère cadet, le Huawei P30 Lite, arrivera également.

Selon le compte Twitter d’Android Mexico, le Huawei Mate 30 Pro coûtera 22 999 pesos “Et les premiers acheteurs recevront un P30 Lite. Lorsqu’il sera acheté au Huawei Store, il s’agira d’un opérateur Dual SIM et d’un opérateur SIM unique.” Le téléphone sera mis en vente le 24 janvier.

Le téléphone ne sera pas vendu partout, uniquement dans Huawei Experience Store, en plus de la boutique en ligne.

Le Huawei Mate 30 Pro dispose d’un écran FullHD + OLED Horizon de 6,53 pouces, d’un capteur d’appareil photo de 32 mégapixels pour les selfies logés à l’intérieur de l’encoche et d’un capteur principal de 40 MP + d’un appareil photo ultra grand-angle 40 MP + d’un téléobjectif 8 MP + d’un capteur 3D pour la profondeur. Il est étanche et dispose d’une batterie longue durée de 4500 mAh avec une charge rapide de 40W et une batterie sans fil de 27W.

Sa capacité vidéo, selon Yu, est similaire à celle d’un appareil photo argentique professionnel avec une ISO allant jusqu’à 512000 (pour des conditions de très faible luminosité) et la possibilité de réaliser des enregistrements au ralenti avec une résolution 4K.

