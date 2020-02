Prix ​​Oscar 2020: comment, quand et où voir les prix | INSTAGRAM

Le 92e volet des Oscars se rapproche. Si vous vous demandez où et comment voir l’Oscar 2020 sans manquer le moindre détail, nous partageons ici le guide le plus préparé afin que vous ne manquiez pas un seul instant de ce qui se passera lors de la cérémonie et du tapis rouge avant le grand événement.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Ce week-end prochain, l’American Film Academy récompensera encore une année ce qui a été les meilleurs films de l’année.

Vous pourriez également être intéressé: Des stars comme Kidman, Nyong´o, Peele revivent de grands moments d’Oscar

L’année dernière, la première édition s’est déroulée sans maître de cérémonie, et l’on sait déjà que cette 2020 va également se passer du présentateur officiel. Cependant, parmi les présentateurs, nous pouvons apprécier la présence scénique de Zazie Beetz, Thimothée Chalamet, Will Ferrell, Gal Gadot, Mindy Kaling, Lin-Manuel Miranda, Anthony Ramos, Mark Ruffalo, Kristen Wiig, entre autres.

Les Oscars 2020 auront lieu ce dimanche 9 février au Dolby Theatre de Los Angeles, en Californie, où les célébrités les plus célèbres d’Hollywood se rencontreront; Il convient de mentionner que cette année, les Mexicains nominés seront présents: le directeur de la photographie Rodrigo Prieto, le costumier Mayes Rubeo et le producteur Gastón Pavlovich.

Lire aussi: Oscars: Tom Hanks et Salma Hayek seront les présentateurs de la cérémonie de remise des prix

Au Mexique, la diffusion d’Oscar 2020 peut être suivie sur différentes chaînes de télévision. Le tapis rouge d’Oscar 2020 sera diffusé à La Academia, qui proposera un streaming officiel sur son compte Twitter officiel.

La chaîne TNT aura deux transmissions où vous pourrez la regarder avec la langue originale ou pliée.

Tapis rouge Oscar 2020: 17 h 30

Cérémonie des Oscars 2020: 19 h 00

Dans le cas de la télévision ouverte, vous pouvez profiter de TV Azteca:

Tapis rouge Oscar 2020: 17 h 30

Cérémonie des Oscars 2020: 19 h 00

Voici une liste du calendrier des prix aux États-Unis et en Amérique latine:

États-Unis: 17 h 00 (centre), 20 h 00 (heure de l’Est)

Mexique: 19h00

Colombie: 20h00

Équateur: 20h00

Pérou: 20h00

Chili: 22h00

Argentine: 22h00

Brésil: 22h00

.