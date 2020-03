Priyanka Chopra dit que son mari Nick Jonas lui rappelle son père

Priyanka Chopra et Nick Jonas se sont mariés fin 2018 après une courte période de rencontres. Bien que les deux semblent au premier abord un couple improbable, les fans sont depuis tombés amoureux du couple et sont devenus obsédés par leur jolie histoire d’amour.

Peut-être que Chopra et Jonas sont capables de faire fonctionner leur relation parce qu’il y a des qualités qu’ils admirent mutuellement. En fait, Chopra a récemment partagé cette partie de la raison pour laquelle elle aime être avec Jonas parce qu’il lui rappelle son père.

Qui est le père de Priyanka Chopra?

Le père de Chopra est Ashok Chopra, qui était médecin dans l’armée indienne avec sa femme. En raison du travail de ses parents, Chopra a fini par se déplacer beaucoup quand elle était enfant, et elle a vécu dans de nombreux endroits en Inde.

Malheureusement, son père est décédé en 2013 après avoir lutté contre le cancer pendant plusieurs années.

Lors de l’un de ses anniversaires de décès, Chopra a publié une vidéo pour le commémorer. Elle y a dit: «Mon père était mon meilleur ami, mon idole et mon protecteur. C’était l’homme de ma vie. J’étais très proche de mon père, il était mon super-héros, mon idole. Je voulais grandir et être lui. Il était musicien, il avait l’habitude de se produire sur scène, il était chirurgien, il était artiste, il était la vie de fête, les rires grégaires, l’homme extrêmement confiant. »

Chopra a même obtenu un tatouage qui dit “la petite fille de papa” en hommage à sa relation avec son défunt père.

Pourquoi Priyanka Chopra pense-t-elle que Nick Jonas lui rappelle son père?

Dans une récente interview avec Diane von Furstenberg sur le podcast InCharge avec DVF, Chopra a révélé qu’elle voyait beaucoup de son père à Jonas.

“Ils disent toujours que les filles finissent par épouser quelqu’un qui ressemble à votre père, et Nick l’est”, a déclaré l’actrice. «C’est quelqu’un qui fait la vie d’une fête. Il aura toujours des amis autour de lui, il fera rire les gens, super réfléchi, consciencieux, gentil. J’ai l’impression d’avoir fini par épouser une version de mon père. »

La recherche a montré que partout dans le monde, les hommes et les femmes finissent souvent par choisir des partenaires qui leur rappellent leur parent de sexe opposé. Il n’y a aucune raison claire derrière ce phénomène, bien que certains chercheurs pensent que les gens gravitent généralement vers ceux qui leur semblent familiers à certains égards.

Priyanka Chopra et Nick Jonas seraient encore en phase de lune de miel

Chopra et Jonas sont mariés depuis un peu plus d’un an maintenant, et une source a déclaré à Hollywood Life qu’ils étaient “toujours en phase de lune de miel quand tout le monde les voit ensemble”.

En raison de la pandémie de coronavirus, Chopra et Jonas restent beaucoup à la maison ensemble. L’initié a partagé que cela les aidait à se lier tout en donnant à Jonas le temps de se ressourcer avant de reprendre sa carrière avec ses frères.

Quelle est la prochaine étape pour Priyanka Chopra et Nick Jonas?

Le frère aîné de Jonas, Kevin, a déjà deux enfants. Pendant ce temps, leur deuxième frère aîné, Joe, attend un enfant avec sa femme, Sophie Turner. En tant que tel, de nombreux fans se demandent sans aucun doute si Chopra et Jonas suivront bientôt la voie de la parentalité.

Depuis le début, Chopra et Jonas ont déclaré qu’ils voulaient vraiment fonder une famille ensemble à l’avenir. L’année dernière, Chopra a partagé qu’elle aimerait avoir des enfants dans «les 10 prochaines années». Dans une autre interview, elle a également déclaré que «acheter une maison et avoir un bébé sont sur ma liste de choses à faire».

Pour l’instant, Chopra et Jonas sont très occupés par leur carrière, il faudra donc peut-être un certain temps avant d’entendre une annonce de grossesse du couple.