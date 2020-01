Priyanka Chopra Jonas en finale pour rejoindre The Matrix 4

Priyanka Chopra Jonas en pourparlers finaux pour rejoindre The Matrix 4

Variety rapporte que Priyanka Chopra Jonas (Baywatch, Quantico, N’est-ce pas romantique) est en négociations finales pour rejoindre le groupe de Lana Wachowski The Matrix 4 pour Warner Bros. Aucun détail n’a été publié concernant qui elle pourrait jouer. Selon HN Entertainment, le film commencera le tournage le mois prochain à San Francisco. Le tournage aurait lieu sur place du 5 février au 1er mars.

Si Chopra Jonas se joint au projet, elle rejoindra un casting qui comprend Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, ainsi que les nouveaux arrivants Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Toby Onwumere et Yahya Abdul-Mateen II, qui est censé jouer le jeune Morpheus. Il a été récemment taquiné que si la planification devait fonctionner, Lambert Wilson pourrait éventuellement revenir The Matrix 4 comme le méchant le mérovingien.

Lana Wachowski a co-écrit The Matrix 4 scénario avec Aleksander Hemon et David Mitchell et dirigera également le film.

Les détails de l’intrigue sur le film n’ont pas non plus été révélés, et compte tenu de la fin de 2003 Les révolutions matricielles, ce n’est pas une réponse claire.

Plus tôt cette année, nous avons demandé à nos lecteurs s’ils étaient intéressés par plus de films dans la série, avec 69% de ceux qui ont voté “Oui!” Dans un sondage secondaire, 58% ont déclaré qu’ils voulaient voir une suite de la série. On dirait qu’ils obtiendront ce qu’ils voulaient!

Les trois films précédents …La matrice (1999), La matrice rechargée (2003) et Les révolutions matricielles (2003) – ont gagné plus de 1,6 milliard de dollars au box-office mondial et figuraient parmi les 10 premiers succès nationaux au cours de leurs années respectives de sortie. Les révolutions matricielles a également été le premier film à sortir simultanément dans tous les grands pays à la même heure du monde.