Priyanka Chopra Jonas, Richard Madden Cast dans «Citadel» sur Amazon

Juste au moment où Priyanka Chopra Jonas pensait qu’elle était hors du jeu d’espionnage, ils l’ont ramenée!

Le diplômé de Quantico jouera en face de Richard Madden (Bodyguard, Game of Thrones) dans la Citadelle d’Amazon Prime, a annoncé mardi le service de streaming.

Selon notre site sœur Deadline, Citadel est un thriller d’espionnage “avec un centre émotionnel convaincant.” La série est issue de Joe et Anthony Russo – alias les Russo Brothers – qui ont réalisé plusieurs films Avengers et Captain America et étaient derrière Syfy’s Deadly Class.

Amazon qualifie Citadel de «multi-séries d’événements mondiaux»: Jonas et Madden dirigeront la version américaine du drame, tandis que d’autres acteurs rempliront des éditions en langue locale à Mexica, en Italie et en Inde.

Les auteurs et producteurs exécutifs de la version américaine comprennent Josias Appelbaum, André Nemec et Jeff Pinkner ainsi que Scott Rosenberg (Limetown). Les frères Russo, Patrick Moran et Mike Larocca seront également des producteurs exécutifs.

Depuis qu’elle a raccroché le henley bleu d’Alex Parrish, Jonas est resté fidèle au cinéma (même si elle est apparue dans la vidéo de Jonas Brothers pour «Sucker», aux côtés de son mari Nick Jonas), et elle et Jonas ont une série de compétitions de réalité inspirée par un pré indien -une tradition de mariage appelée Sangeet dans les œuvres d’Amazon Prime. Le curriculum vitae de Madden depuis l’emballage de Bodyguard a également été centré sur le cinéma; il avait des rôles dans des films récents Rocketman et 1917.