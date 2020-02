Priyanka Chopra révèle la première chose étrange qu’elle a remarquée à propos de Nick Jonas

Priyanka Chopra et Nick Jonas sont l’un des couples les plus chauds du moment. Les fans sont obsédés par leur histoire d’amour unique depuis qu’ils ont commencé à sortir ensemble en 2018.

L’obsession ne montre aucun signe de déclin de sitôt, car le couple vole la vedette à chaque événement sur le tapis rouge auquel ils assistent. Chopra est une actrice et artiste de renommée internationale.

Alors qu’elle et Jonas étaient peut-être un couple improbable au début, elle a récemment révélé la petite chose qu’elle avait remarqué à son sujet lors de leur première rencontre qui lui assurait une place immédiate dans son cœur.

Quand Priyanka Chopra et Nick Jonas ont-ils commencé à sortir ensemble?

Fin 2016, Jonas commençait tout juste à connaître son premier succès en solo quand il a envoyé un message à Chopra sur Twitter, suggérant qu’ils devraient se rencontrer. Chopra a suggéré qu’ils devraient envoyer des SMS pendant un certain temps.

Au cours des prochains mois, les deux ont maintenu une communication cohérente. Enfin, début 2017, Chopra et Jonas se sont croisés en personne lors d’une after-party des Oscars, et quelques mois plus tard, les deux ont assisté au Met Gala.

Pendant leur séjour au Met, les deux ont été photographiés beaucoup ensemble, et les rumeurs d’un flirt entre les deux ont commencé à tourbillonner. Pourtant, Chopra a suggéré dans une interview avec Andy Cohen que les deux n’étaient «que des amis», malgré leurs photos drôles du Met Gala.

En mai 2018, Chopra et Jonas se sont révélés officiellement sortir ensemble. Les choses ont commencé à bouger très rapidement et en quelques mois, Chopra et Jonas avaient rencontré leurs familles et même assisté à des événements familiaux ensemble.

À l’été 2018, les deux s’étaient fiancés. En décembre de la même année, ils se sont mariés lors d’une grande cérémonie de plusieurs jours à laquelle tout le monde a parlé. Il est clair que le bug d’amour a frappé durement Chopra et Jonas et ils se prélassent toujours dans le bonheur de la vie de jeunes mariés.

Qu’est-ce que Priyanka Chopra a remarqué pour la première fois à propos de Nick Jonas?

Chopra est connue pour sa routine de soin et de beauté. Elle met l’accent sur la beauté naturelle et préfère les remèdes de beauté à base de plantes et faits maison, tels que le masque de bricolage de sa mère. Elle accorde également une grande valeur au parfum et a admis qu’un bon parfum la fait «se sentir soignée».

Chopra pense qu’il peut y avoir quelque chose de vraiment magique dans un bon parfum ou un bon parfum et s’est même ouverte sur la première fois qu’elle a rencontré Nick Jonas en personne – vraisemblablement lors de l’after-party des Oscars en 2017 – déclarant que la première chose qu’elle a remarqué à son sujet était “Comme il sentait bon.”

Priyanka Chopra et Nick Jonas feront-ils grandir leur famille?

Chopra et Jonas ont beaucoup de moments excitants devant eux, mais leur plan à court terme pourrait inclure d’agrandir leur famille. Des sources ont déclaré que Jonas et Chopra veulent avoir «quelques» enfants et qu’ils commenceront probablement à essayer pour les enfants après la fin de la tournée des Jonas Brothers en février.

Quant à ce que Chopra elle-même a dit au sujet d’avoir des enfants, elle a été très ouverte sur combien elle veut une famille à elle et qu’elle espère avoir des enfants dans un avenir proche. Il se pourrait que dans les prochains mois, le couple très public puisse annoncer une grossesse.

Ce serait certainement un doux chapitre de leur histoire d’amour non conventionnelle, qui a réussi à captiver complètement le public en quelques années seulement. Il ne fait aucun doute que le sens de Chopra pour les gens (ainsi que son penchant pour trouver le parfum parfait) ont contribué à leur fin de conte de fées.