Problèmes d’acné? Résolvez-les avec du thé à la camomille!

Apprenez à utiliser le thé à la camomille pour combattre l’acné!

En plus d’être économique, le thé à la camomille est un allié puissant qui vous aidera à vaincre l’acné en peu de temps, n’oubliez pas d’essayer ce remède maison!

Éliminez l’acné avec du thé à la camomille super facile!

Ce dont vous aurez besoin:

4 petits sacs de camomille

1 tasse d’eau

Coton







Pas à pas:

Dans une casserole, ajouter la tasse d’eau et porter à ébullition jusqu’à ce que l’eau atteigne la moitié de la casserole.

Continuez à ajouter dans l’eau bouillie les sacs de camomille et éteignez le feu, en laissant les sacs de camomille reposer dans l’eau bouillante pendant au moins une demi-heure avec la casserole couverte.

Après l’heure prévue, filtrer la perfusion et lorsqu’elle refroidit un peu plus, la conserver pendant 30 minutes supplémentaires au réfrigérateur. Dans cette étape, votre infusion est prête à être utilisée sur le visage!

Lavez et exfoliez bien votre visage et, une fois sec, à l’aide d’une boule de coton, trempez-le avec l’infusion de camomille que nous venons de préparer et laissez le coton ou les disques de coton reposer sur les parties de votre visage qui en ont le plus besoin. Laissez-les sur votre peau pendant une demi-heure.

Lorsque le temps prévu passe, retirez tous les disques ou les cotons et lavez-vous soigneusement le visage avec beaucoup de savon, recommencez cette procédure au moins 2 ou 3 fois par semaine.