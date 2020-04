Prochaine sortie sur Disney + en avril (États-Unis / Canada)

Disney a publié une nouvelle bande-annonce de ce qui arrivera à Disney + aux États-Unis et au Canada en avril, qui comprend de nombreux films majeurs tels que Onward, Dolphin Reef, Elephant, Penguins, ainsi que des séries telles que Sonny with a Chance et bien plus encore.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Consultez la liste complète en cliquant ici

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.