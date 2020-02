Prochaines premières de films pour ce week-end | Instagram

Le week-end et avec lui des nouveautés au cinéma, c’est pourquoi nous vous montrons les prochaines sorties de ce week-end qui promettent de ne pas vous laisser bouger de votre siège.

L’appel sauvage

Adapté du classique littéraire bien-aimé, L’APPEL DE LA SAUVAGE, apporte à l’écran l’histoire de Buck, un chien au grand cœur, dont la vie domestique heureuse tourne sur la tête quand il est soudainement arraché à son domicile en Californie et emmené dans les terres exotiques du Yukon en Alaska, pendant la ruée vers l’or des années 1890.

Téléchargement sinistre

Asie est un étudiant qui trouve un application mystérieuse sur ton portable Bientôt, elle se rendra compte qu’elle a une putain d’application, qui tue le propriétaire de l’appareil sur lequel il a été installé dans les 24 prochaines heures, à moins qu’elle ne le télécharge à son tour à une autre personne.

Le cercle du chapitre final

Mayu Occupez-vous d’une fille amnésique. La patiente est sous surveillance policière et personne ne connaît la raison de sa perte de mémoire ni pourquoi la police s’intéresse à elle. Le frère aîné de Mayu devient youtuber pour essayer réveille la malédiction de Sadako.

En quête de justice

Michael B. Jordan et les lauréats des Oscars Jamie Foxx et Brie Larson Ils jouent dans Seeking justice, un drame inspirant qui présente au grand écran l’une des histoires les plus importantes de notre époque.

Une histoire vraie puissante qui invite à la réflexion, concerne la vie du jeune avocat Bryan Stevenson et sa bataille pour la justice Cela a marqué l’histoire.

Les vagues

Las Olas, retracez le voyage émotionnel d’une famille, dirigée par un père aimant mais dominant, et tandis que ses quatre membres naviguent amour, pardon et réconciliation après une perte. C’est une histoire déchirante sur la capacité universelle de compassion et de croissance, même dans les moments les plus difficiles.

Mantarraya Les esprits disparus

Près d’une ville côtière de Thaïlande, près de la mer où des milliers de réfugiés Rohinyá ils se sont noyés, un pêcheur local trouve un homme blessé et inconscient dans une mangrove. Il sauve l’étranger, qui est muet, offre son amitié et l’appelle Thongchai. Mais lorsque le pêcheur disparaît soudainement dans la mer, Thongchai commence à usurper la vie de son ami.

Ne m’aime pas

Une puissante armée internationale attribue à tout un régiment la tâche de garder un homme mystérieux, détenu dans une prison à sécurité maximale au milieu du désert. Quand le soldat Salomé Elle est chargée de surveiller le prisonnier, devient obsédée par lui jusqu’à déclencher des conséquences terribles pour les deux.

Honeyland

Hatidze Muratova Il vit avec sa mère malade dans un village sans routes, sans électricité ni eau. Elle est la dernière d’une longue liste de apiculteurs, et gagne sa vie en cultivant du miel en petites quantités pour le vendre dans la ville la plus proche, à quatre heures de marche.

Deux fois toi

Après un jeu innocent, dans lequel ils décident d’échanger des maris lors d’un mariage, Tania et Daniela ils conduisent à leurs maisons respectives avec le mari de l’autre copilote. L’une des voitures s’écrase et un étrange couple survit, créant une relation nouvelle et complexe.

