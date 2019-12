Prochaines premières de films pour ce week-end | Instagram

Le week-end approche et avec lui des nouveautés au cinéma, donc, nous vous montrons les prochaines sorties de ce week-end qui promettent de ne pas vous laisser bouger de votre siège.

ESPIONS À CACHER

L'espion le plus cool du monde, Lance Sterling et Walter Benítez sont presque le contraire. Lance est cool, charmante et élégante. Walter … non. Mais ce qui manque à Walter dans les compétences sociales, il compense avec intelligence et inventivité, c'est le génie scientifique qui crée les artefacts que Lance utilise dans ses missions.

Mais lorsque les choses prennent une tournure inattendue, soudainement Walter et Lance doivent se faire confiance d'une manière complètement nouvelle. Et si ce couple inégal n'apprend pas à travailler en équipe, le monde entier est en danger.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=t1RqEgVwYUE (/ intégré)







IL Y AVAIT

Elisa est devenue une fille timide et conservatrice, dévouée à son travail et évite d'avoir une vie sociale. Entre sa famille et son travail, la seule personne avec qui il vit dans sa routine est Carlos, qu'il pourrait considérer comme son meilleur ami.

Un jour, Elisa reçoit la visite d'elle-même de l'avenir, qui explique que la façon de reprendre sa vie et de trouver le bonheur est de perdre sa peur au travail et de se laisser retrouver par l'amour.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=4to__0xeFQ4 (/ intégré)







JEXI: UNE CELLULE SANS FILTRE

Lorsque vous décidez d'acheter un nouveau téléphone portable et que vous réalisez que celui-ci prend vie en devenant Jexi un assistant qui vous dira vos vérités, vous soutiendra à sa manière et n'aura aucun filtre pour vous dire quoi faire au sujet des décisions que vous prenez dans votre journée pour jour.

Une comédie qui parle de combien nous aimons notre mobile et notre vie sociale en son sein, bien plus que toute autre chose.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=6Njk-alz5XM (/ intégré)







CHATS

Une tribu de chats doit décider comment chaque année, lequel des chats montera à Heaviside Layer et pourra ainsi renaître et retourner à une nouvelle vie.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=CIgrLfOaPx0 (/ intégré)







Parasites

Toute la famille Ki-taek est au chômage. Gi Woo, le fils aîné, commence à suivre des cours d'anglais à la maison Park. Bien qu'appartenant à deux mondes totalement différents, les deux familles deviennent proches jusqu'à ce qu'elles soient empêtrées dans un incident inattendu.

(incorporé) https://www.youtube.com/watch?v=-XdqnFV_trs (/ incorporé)







PROGRÈS DES PÈLERINS

L'histoire épique d'un pèlerin et de son fardeau, basée sur le chef-d'œuvre de John Bunyan. Christian commence un voyage de la Cité de la Destruction à la Cité Céleste tandis que l'ennemi suprême essaie tout ce qui est en son pouvoir pour le distraire de son destin. L'un des livres les plus populaires de tous les temps prend vie pour la première fois au cinéma en tant que long métrage.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=hQ71SpAHakA (/ intégré)







