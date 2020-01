“Prodigal Son”: Ana Gasteyer est la morticienne de la saison 1

Le prochain concert télévisé d’Ana Gasteyer ne fait pas rire. L’alun du Saturday Night Live sera l’invité vedette d’un prochain épisode de Prodigal Son, TVLine a appris exclusivement.

Gasteyer apparaîtra dans l’épisode 15 sous le nom de Tilda Carp, une morticatrice douée au passé douteux. Alors que Tilda colporte une ligne de cercueils lors d’une convention de directeur de funérailles, un de ses anciens collègues est assassiné – mais Tilda est-elle la prochaine victime ou le tueur?

La première saison de Prodigal Son reprend le lundi 20 janvier à 9 / 8c sur Fox.

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* La série de concours de mode d’Amazon Prime Making The Cut, hébergée et produite par Heidi Klum et Tim Gunn, sera présentée en première le vendredi 27 mars, avec deux nouveaux épisodes diffusés chaque semaine au cours des cinq prochaines semaines.

* La semaine dernière ce soir avec John Oliver La saison 6 sera diffusée le dimanche 16 février à 23 h sur HBO.

* Paul Scheuring, le showrunner de Jack Clancy de Tom Clancy, a quitté la troisième saison à venir du drame Amazon Prime, rapporte notre site sœur Deadline. Vaun Wilmott (Star Trek: Discovery) prendra la barre, faisant de lui le quatrième showrunner de l’émission en trois saisons.

* Corey Hawkins (24: Legacy) a rejoint la série limitée HBO Max Americanah, incarnant un professeur de Yale qui est le petit ami du personnage de Lupita Nyong’o.

* Amazon Prime a commandé une série de comédies d’une demi-heure sans titre à l’écrivain Girls Trip Tracy Oliver et au réalisateur Malcolm D. Lee, avec Meagan Good (Star, Code Black) comme l’une des quatre femmes noires, toutes des amies de l’université de NYU, qui «naviguent le sexe, les relations et la poursuite de leurs rêves »ensemble.

* La superstar de la WWE Mike “The Miz” Mizanin sera l’hôte de la série de compétitions de sports nautiques de USA Network Cannonball, aux côtés des co-animateurs Rocsi Diaz et du journaliste de ligne de touche Simon Gibson.

Lesquels des articles TVLine d’aujourd’hui suscitent votre intérêt?