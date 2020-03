‘Prodigies’ choisit les six finalistes de la deuxième édition

‘Prodigies’ a déjà choisi les six finalistes de cette deuxième édition en demi-finale très serrée et marqué par l’émotion. Le gala a commencé le rythme de la bande originale de “Rocky Balboa”, interprétée par l’Orchestre Symphonique de Castilla y León, et Andrés Salado est revenu prendre place à la table du jury avec Ainhoa ​​Arteta et Nacho Duato, après le remplacement de la violoniste Ara Malikian dans le programme précédent.

Boris Izaguirre avec les trois demi-finalistes en mode chant des ‘Prodigies’

Les trois membres habituels du jury étaient chargés de décider quels six talents iraient à la grande finale, qui sera diffusée le samedi 14 mars dans La 1. Ainhoa ​​Arteta a choisi de voir un duel final dans la modalité de chant avec Jesús Gabriel, qui l’a convaincue de son interprétation de “Une larme furtive”, de Gaetano Donizetti, et Ariadna Vilardaga, qui l’a conquise en chantant “Son of the Moon”, de José María Cano.

De son côté, dans la discipline instrumentale, Salado a choisi le talent d’Ana Molina avec son violon et le talent avec l’accordéon de Marta Cubas. Il était difficile pour Nacho Duato de décider quels deux jeunes il préfère voir dans la finale de danse de ‘Prodigies’, mais il a finalement opté pour Adriana Puértolas car “il commence à rêver avec ses pieds” et pour Lorien Ramo parce qu’il lui rappelle Il est jeune.

Les merveilles de la première édition et Sole Giménez, invités du gala

Il est courant qu’un artiste connu visite le programme pour ravir le public avec ses performances. En demi-finale, Sole Giménez a été chargée d’animer le gala avec son interprétation de son thème mythique “Le talisman”, accompagné par l’Orchestre Symphonique de Castilla y León. Cet orchestre a également accompagné les enfants prodiges de la première édition, Guillermo, Marc et Pelayo, qui ont joué du piano “The Night King”, un thème qui fait partie de la bande originale de “Game of Thrones”.

