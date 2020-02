‘Prodigios’ ouvre la deuxième saison avec 9,4% et ‘Saturday deluxe’ garde la tête (17,7%)

La première de la deuxième saison de ‘Prodigies’ dans La 1 est réglée avec 9,4% de part et 1.241.000 téléspectateurs, ce qui signifie une augmentation de +1,7 par rapport à la séance de cinéma de samedi dernier. Le talent de la chaîne publique évolue en nombre, car elle avait tiré la première saison avec 9,5% en avril dernier. Est en outre 11,8% de son premier programme. Auparavant, le rapport de «Weekly Report» atteint 8,2% et 1 144 000 téléspectateurs.

Paula López a interprété “March with me” de Montserrat Caballé et Vangelis dans ‘Prodigios’

“Saturday deluxe reste au sommet avec une part de 17,7% et 1 837 000 spectateurs. Avec la visite de Lydia Lozano et de quelques protagonistes de «L’île des tentations» comme Rubén Sánchez, le programme Telecinco ne recule que de -0,2 dixième par rapport à la semaine précédente. Pendant ce temps, dans Antena 3, «El Peliculón» chute de -1 point et reste à 7,5% et 995 000 spectateurs avec «Invasion to Earth».

Quant à ‘laSexta noche ‘, le programme présenté par Iñaki López monte de +0,2 et reste dans une courte part de 6,9%, traduit en 732 000 spectateurs. C’est la cinquième option de prime time en nombre de spectateurs, dépassée par “Le blockbuster” de Four, qui avec “La Fille du Loup” rassemble 913 000 et une part de 6,3%. Avant, ‘First Dates’ obtient 5,1% et 711 000 followers.

Antena 3 en tête de l’actualité

Dans la section informative, “Antena 3 news weekend ‘est l’espace le plus suivi de la journée avec 1 908 000 spectateurs et une part de 16,9%. À la table est suivie par «Informational Telecinco Weekend» (1 666 000 téléspectateurs et 14,7%) et «Newspaper weekend» (1 258 000 téléspectateurs et 10,9%). La soirée est réservée à Telecinco qui signe 13,2% et 1 782 000 téléspectateurs devant Antena 3 (12,2% et 1 646 000) et La 1 (9,8% et 1 322 000).

