‘Prodigios’ présente sa deuxième édition le 15 février dans La 1

Après que RTVE ait annoncé en janvier le retour de la deuxième édition de «Prodigies» dans une avancée pleine d’émotion, le réseau public a déjà annoncé la date de la première prévue. Le talent show produit en collaboration avec Shine Iberia sera de retour sur les écrans le 15 février à 22h00. La télévision espagnole a décidé de parier sur une nouvelle livraison du format après les bonnes données d’audience récoltées lors de son premier tour. “Le programme bénéficie d’un grand soutien des critiques et du public”, a déclaré Toñi Prieto, directeur du divertissement de RTVE.

Les présentateurs et membres du jury des «Prodiges»

Boris Izaguirre sera à nouveau le maître de cérémonie sur le plateau et Paula Prendes répétera l’accompagnement des participants et de la famille dans les coulisses, avant les représentations. Les membres du jury sont également intacts, qui continueront d’avoir la soprano Ainhoa ​​Arteta, le chef d’orchestre Andrés Salado et le chorégraphe et ex-danseur Nacho Duato. Cependant, une nouveauté très importante va être introduite. Cette fois, il y aura trois enfants primés, un dans chacune des trois catégories (instruments, danse classique et lyrique). Les trois finalistes gagneront une bourse pour continuer à accroître leurs connaissances artistiques, mais Seul le tout nouveau vainqueur, nommé Prodige de l’année, peut profiter du prix en espèces de 20 mille euros.

Selon Ana Rivas, directrice des programmes chez Shine Iberia, “le niveau des 27 participants cette année est encore plus élevé que l’an dernier et le jury aura très compliqué. S’il y a eu des larmes l’année dernière, il y aura des rivières“Nacho Duato, d’autre part, reconnaît se sentir” très excité de refaire ce programme et très responsable de donner le bon commentaire à ces enfants talentueux, qui sert à les motiver et, en même temps, à améliorer“.

Un engagement envers la culture

Prodigios a reçu en octobre 2019 le prix Iris du jury de la Television Academy pour savoir allier divertissement et disciplines artistiques dans un spectacle de talents pour les jeunes. Javier Ortega, ministre de la Culture et du Tourisme de la Junta de Castilla y León, considère le programme comme “représentant d’une télévision de qualité qui mise sur la culture et diffuse des disciplines à faible visibilité telles que la danse, la musique classique et les paroles aux heures de pointe. “Événements artistiques qui seront à nouveau exposés au Centre culturel Miguel Delibes de Valladolid, scénario des cinq galas de la nouvelle saison.

