Profeco met en garde contre les défaillances des véhicules Tesla Model X vendus au Mexique

Le parquet fédéral (Profeco) a signalé que certains des véhicules Tesla commercialisés au Mexique, lors de l’arrivée de la société dans le pays, pouvaient présenter des défaillances techniques. Il s’agit du Tesla Model X 2016 et, selon Profeco, l’alerte concerne les boulons en aluminium qui maintiennent la colonne de direction, car ils pourraient se corroder et s’affaiblir et, par conséquent, endommager le véhicule.

Dans un communiqué, Profeco a déclaré que ce sont 44 véhicules Tesla Model X qui pourraient présenter ce type de désagrément. L’appel est pour les propriétaires de voitures d’aller à Tesla, où L’entreprise a promis d’effectuer sans frais les inspections et les changements nécessaires.

«Cet appel est dû au fait que la colonne de direction est fixée avec des boulons en aluminium qui, en cas d’exposition à des environnements à forte corrosion pendant une longue période, peuvent se corroder et s’affaiblir.

Si ces boulons sont cassés, le moteur d’assistance de direction assistée peut se déplacer, provoquant le glissement de la courroie d’entraînement, entraînant une assistance de direction réduite ou perdue, cela n’affecterait pas le contrôle de la direction, mais cela pourrait exiger plus d’effort de direction de la part du conducteur, en particulier à basse vitesse. », Profeco a expliqué dans sa déclaration.

Tesla est arrivée au Mexique en 2015. Initialement, la société ne distribuait que les Model S et Model X dans le pays, qui était disponible en prévente. Maintenant L’entreprise distribue déjà ses quatre modèles et même son nouveau Cybertruck qui peut déjà être réséqué. Le modèle Y est l’exception.

Au Mexique, il existe trois centres de service Tesla, à Mexico, Guadalajara et Monterrey, et selon Profeco, les propriétaires de ces véhicules pourront réviser leur Tesla Model X jusqu’au 1er août.

