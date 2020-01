Profil d’Antena 3 Rafa Guardiola, directeur de ‘Pasapalabra’ dans Telecinco, pour la nouvelle étape du concours

Atresmedia prépare déjà ce qui sera l’un de ses plus gros paris pour cette année 2020: «Pasapalabra». Après que Mediaset Espagne a perdu le litige juridique qu’elle a ouvert pour les droits du format, Atresmedia a conclu un accord avec ITV Studios pour produire l’adaptation du format britannique «The Alphabet Game», qui reviendra cette année à la chaîne qui l’a vu naître dans notre pays. L’espace sera installé dans la bande de l’après-midi d’Antena 3 avec ses fictions quotidiennes et comme on pouvait le prévoir ‘Boom!’ et c’est pourquoi Le groupe ferme actuellement l’équipe qui s’en occupera En cette nouvelle saison.

Le programme présentera l’un de ses visages mythiques dans sa nouvelle étape Antena 3 et c’est que la chaîne a signé Rafa Guardiola pour s’en occuper, selon Yotele. Celui qui a été directeur de «Pasapalabra» au cours des 11 dernières années Il restera lié au format, bien que cette fois Atresmedia le fera. La chaîne a voulu avoir un professionnel qui sait très bien comment fonctionne le programme, ce qui est parfaitement logique si vous voulez lancer l’espace avec toutes les garanties et dans les délais impartis. Le même média déclare que l’intention d’Antena 3 serait de lancer le format en mars prochain, bien que pour le moment, il est un fait que le groupe de communication n’a pas répondu officiellement pour l’instant.

Javier Anel signe également pour «Pasapalabra»

Ce n’est pas la seule signature de Mediaset qui incorpore le «Pasapalabra» d’Antena 3 et c’est le même moyen avancé il y a quelques jours que Le concours mettra en vedette Javier Anel. Ce professionnel est attaché au concours culturel depuis de nombreuses années et c’est qu’il était assistant de production du programme dans sa première étape à Antena 3 et plus tard, lorsque l’espace a sauté à Mediaset Espagne, Anel est devenu le chef de production de la même chose, une position dans laquelle il est resté pendant trois années consécutives. Puis, il a commencé une nouvelle aventure professionnelle dans «Survivors», également dans Telecinco. Maintenant il quitte Mediaset et le fait pour entamer une nouvelle étape du concours dans lequel il triomphe.

Qui va le présenter?

Au-delà de ces ajouts dans l’équipement qui sera derrière les caméras du «Pasaplaabra» renouvelé, maintenant le grand doute de savoir qui va le présenter. Il est clair qu’aujourd’hui tout est conjecture et il semble qu’il n’y ait toujours pas de nom fermé, mais il est clair que les rumeurs ne cesseront pas tant que l’annonce attendue ne sera pas faite. Ainsi, alors que certains ont souligné que Silvia Jato reviendrait à l’avant de l’espace, tout semble indiquer que le professionnel ne répétera pas dans ce rôle. Atresmedia pourrait opter à la fois pour un visage de la maison comme Juanra Bonet, Cristina Pedroche ou Arturo Valls ou pour signer un autre professionnel. Il convient de rappeler que Christian Gálvez a rejeté l’offre de rejoindre le groupe pour diriger l’espace.

